Энтони Эдвардс ушел в раздевалку за 8 минут до конца матча c «Атлантой»

Энтони Эдвардс неожиданно ушел в раздевалку за 8 минут до финальной сирены.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс оказался в центре внимания из-за эмоциональной реакции на разгромное поражение от «Атланты» (102:126). В концовке матча баскетболист без разрешения тренера покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку.

Инцидент произошел за почти 8 минут до конца игры, когда главный тренер Крис Финч уже снял стартовый состав. Во время тайм-аута Эдвардс бросил полотенце и ушел с площадки. Финч после матча раскритиковал этот поступок.

«Очевидно, он расстроен игрой – и справедливо. Но он должен оставаться на площадке и поддерживать команду», – заявил главный тренер «Тимбервулвз».

Для Эдвардса этот матч против «Хокс» имел особое значение: он уроженец Атланты и играл перед друзьями и семьей. В итоге 24–летний баскетболист набрал 30 очков за 33 минуты на площадке.