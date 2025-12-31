Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»

Джейлен Хэндс переберется в Китай.

56-й номер драфта НБА-2019 Джейлен Хэндс играет в Европе с 2021 года. Последние сезоны 26-летнего защитника прошли в Греции и Италии.

Нынешний сезон Хэндс начал в «Панионисе», набирая 8,7 очка, 3,1 подбора и 2,2 передачи за 18,2 минуты в среднем в национальном чемпионате, однако реорганизация клуба привела к тому, что стороны решили расстаться.

По сообщению Backdoor Podcast, американец продолжит карьеру в Китае в «Нанкине».