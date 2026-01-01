0

Джош Гидди пропустит две недели, а Коби Уайт выбыл на одну

«Чикаго» обнародовал сведения о травмах Джоша Гидди, Коби Уайта и Зака Коллинза.

Дольше всех из игроков будет восстанавливаться лидер команды Джош Гидди: у разыгрывающего диагностировано растяжение задней поверхности левого бедра. Вернуться на площадку он сможет не раньше чем через две недели.

Атакующий защитник Коби Уайт, получивший растяжение правой икроножной мышцы, пройдет повторную оценку состояния через неделю.

Также травмирован форвард Зак Коллинз (растяжение связки пальца стопы), чей срок возвращения будет ясен через 10 дней.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
