2

Тони Паркер: «Самое большое отличие НБА и Евролиги – это темп игры»

Тони Паркер рассказал о ключевых различиях между НБА и Евролигой.

Экс-игрок НБА, а ныне президент «Виллербана» Тони Паркер принял участие в дискуссии о развитии мирового баскетбола. На Всемирном спортивном саммите он поделился своим взглядом на главные различия между НБА и Евролигой.

«Думаю, самое большое отличие – это темп игры. Очевидно, американцы и НБА долгое время были лучшими. Главное отличие заключалось в том, что они играли быстрее и прыгали выше. Но постепенно, шаг за шагом, мы (европейцы) сокращаем этот разрыв», – заявил Паркер.

Француз отметил, что европейский баскетбол активно эволюционирует. Команды Евролиги все больше перенимают элементы игры НБА – быстрые переходы, большой объем трехочковых и стратегию «pace and space».

При этом Паркер подчеркнул, что эволюция баскетбола демонстрирует, как стили игры в разных частях мира взаимно обогащают друг друга.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: World Sports Summit
