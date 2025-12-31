Фото
0

«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером

«Галатасарай» объявил о подписании нового главного тренера.

53-летний итальянский тренер Джанмарко Поццекко возглавил турецкий «Галатасарай». Последним местом работы специалиста был «Виллербан» в сезона-2023/24.

Новая команда Поццекко победила в группе E первого этапа Лиги чемпионов, а в национальном чемпионате идет в середине турнирной таблицы с результатом 7-6.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Галатасарая»
переходы
logoчемпионат Турции
Лига чемпионов
Джанмарко Поццекко
logoГалатасарай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
вчера, 16:28
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 14:39
Главные новости
Лука Дончич: «Все видели, как судят игру «Пистонс», нам нужно действовать так же контактно»
11 минут назад
«Оклахома» может обменять Усмана Дженга и драфт-пик 1-го раунда на полезного ветерана
сегодня, 08:50
Джей Джей Редик: «Все еще пытаемся определить нашу идентичность»
сегодня, 08:40
33+5+5 от Кавая Ленарда позволили «Клипперс» одержать 5-ю победу подряд
сегодня, 08:20Видео
Трэйси Макгрэйди о травме Николы Йокича: «Печально, мой любимый для просмотра игрок. Джамал Мюррэй и Йонас Валанчюнас должны дать «Денверу» возможность остаться на плаву»
сегодня, 07:59
Ви Джей Эджкомб и Уолтер Клэйтон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:45Видео
Деррик Уайт повторил рекорд по блок-шотам (7) для защитников в НБА
сегодня, 07:32Видео
Лука Дончич получил техническое замечание за случайную пощечину Рону Холланду
сегодня, 07:22Видео
Дабл-дабл Кейда Каннингема (27+11) помог «Детройту» разгромить «Лейкерс»
сегодня, 07:00Видео
НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Кливленд» сыграет с «Финиксом» и другие новогодние матчи
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Вы помогали нам улыбаться, даже когда игра становилась безумной». «Локо» поблагодарил болельщиков и поздравил с Новым годом
сегодня, 09:48Видео
Андреас Пистиолис и Мело Тримбл поздравили болельщиков с Новым годом
сегодня, 09:38
Георгий Жбанов и Сергей Карасев приготовили новогодние закуски вслепую в поздравлении от «Зенита»
сегодня, 09:27Видео
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
вчера, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:22
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
вчера, 19:48
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
вчера, 18:54
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
вчера, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
вчера, 15:54