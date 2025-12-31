«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
«Галатасарай» объявил о подписании нового главного тренера.
53-летний итальянский тренер Джанмарко Поццекко возглавил турецкий «Галатасарай». Последним местом работы специалиста был «Виллербан» в сезона-2023/24.
Новая команда Поццекко победила в группе E первого этапа Лиги чемпионов, а в национальном чемпионате идет в середине турнирной таблицы с результатом 7-6.
Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Галатасарая»
