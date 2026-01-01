  • Спортс
  • Джулиан Шэмпени о рекордных 11 трехочковых в матче с «Никс»: «Я просто продолжал бросать. Каждый раз, когда получал мяч – бросал»
Защитник «Сперс» прокомментировал рекордные 11 трехочковых в матче с «Никс».

После победы «Сан‑Антонио» над «Нью‑Йорком» (134:132) защитник Джулиан Шэмпени, установивший клубный рекорд по трехочковым (11 попаданий за матч) и обновивший личный рекорд результативности (36 очков), поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем пути в НБА.

«Я просто продолжал бросать. Каждый раз, когда получал мяч – бросал… просто расслабился. Если получил – бросай. Если не получил – играй в защите.

Приехав сюда из Филадельфии, я понятия не имел, что произойдет... шанс закрепится был невелик, путь от дома – долгим. Но я все еще здесь, так что пора добиваться результата.

Для снайпера переживать сложный период тяжело... но я знаю, что завтра новый день. Мои партнеры и тренеры верят в меня, и это позволяет мне чувствовать себя комфортно в этой роли», – поделился 24-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Тайрона Лю
