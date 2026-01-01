Яннис Адетокумбо о поражении от «Вашингтона»: «Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу»

Лидер «Милуоки» прокомментировал домашнее поражение от «Вашингтона».

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо детально разобрал причины домашнего поражения от «Вашингтона » (113:114) – одного из аутсайдеров Восточной конференции.

«В концовке все может пойти под откос… Я думал, что у меня свободная позиция, но меня заблокировали – и игра перешла на другую сторону. Си Джей Макколлум смог выйти на бросок… реализовал. Не забили – проиграли матч.

Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу. Слишком долго держали их в игре.

Пока что я не в той форме, в которой должен быть. В последних матчах играю по 24 и 28 минут. Но стараюсь выжимать максимум из каждого выхода на площадку», – признался форвард «Бакс».

В матче против «Уизардс» Яннис Адетокумбо набрал 33 очка и сделал 15 подборов.

«Вашингтон» вырвал победу у «Милуоки» благодаря блок-шоту Алекса Сарра на Яннисе Адетокумбо и броску Си Джей Макколлума