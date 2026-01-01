Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
Главный тренер «Голден Стэйт» отметил прогресс команды в атакующих действиях.
«Голден Стэйт» завершил декабрь победой над «Шарлотт» со счетом 132:125. Главный тренер команды Стив Керр на послематчевой пресс-конференции поделился мнением об игре и отметил заметный прогресс в атакующих действиях команды.
«Любая победа приятна. Это сильная молодая команда. Они отлично поработали над составом – собрали игроков, которые обожают баскетбол и обладают талантом. Нам пришлось реализовать 24 трехочковых, чтобы выиграть в напряженном матче. Это говорит о том, насколько хорошо они играют.
Наша атака заметно улучшилась. Дрэймонд (Грин) только что сказал мне: шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше. Мы давно такого не делали. Ощущение, что у нас появился хороший игровой ритм», – сказал Керр.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Стива Керра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости