0

Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены

Ситуация с уходом Джонса из «Партизана» зашла в тупик.

Слухи о возможном уходе центрового Тайрика Джонса из белградского «Партизана» пока не находят практического подтверждения. По информации Mozzart Sport, вопрос о его переходе в «Олимпиакос» или любой другой клуб застопорился из-за кадровой ситуации в сербской команде.

Ключевым препятствием для сделки остается условие «Партизана»: клуб не готов расстаться с игроком, пока не найдет на его позицию равноценную замену. Ранее таким кандидатом рассматривался Крис Силва из АЕКа, однако, по данным издания, габонский баскетболист, судя по всему, договорился о переходе в турецкий «Фенербахче».

Таким образом, ситуация с Джонсом, который превратился в изгоя для части болельщиков после ухода Желько Обрадовича, остается неразрешенной.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
logoПартизан
logoКрис Силва
logoОлимпиакос
logoТайрик Джонс
logoАдриатическая лига
logoЕвролига
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
30 декабря 2025, 19:48
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
30 декабря 2025, 16:28
Центровой «Партизана» Тайрик Джонс может перейти в «Олимпиакос»
28 декабря 2025, 13:20
Главные новости
Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых
18 минут назадВидео
Яннис Адетокумбо о поражении от «Вашингтона»: «Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу»
43 минуты назад
Энтони Эдвардс ушел в раздевалку за 8 минут до конца матча c «Атлантой»
сегодня, 13:41Видео
Джош Гидди пропустит две недели, а Коби Уайт выбыл на одну
сегодня, 12:42
Кон Книппел установил рекорд НБА для дебютантов, превзойдя достижение Стефена Карри
сегодня, 12:17
Тони Паркер: «Самое большое отличие НБА и Евролиги – это темп игры»
сегодня, 11:42
Дрэймонд Грин: «Леброн должен быть на Матче всех звезд. Он был лицом НБА 20 лет»
сегодня, 11:21
Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
сегодня, 10:28
Йонас Валанчюнас получил травму икроножной мышцы в матче с «Торонто»
сегодня, 09:54
Джейлен Джонсон стал 7-м игроком в истории НБА, кто набирал в среднем 25+10+10 в течение месяца
сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
сегодня, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
вчера, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
вчера, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
вчера, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
вчера, 10:40Фото
«Вы помогали нам улыбаться, даже когда игра становилась безумной». «Локо» поблагодарил болельщиков и поздравил с Новым годом
вчера, 09:48Видео
Андреас Пистиолис и Мело Тримбл поздравили болельщиков с Новым годом
вчера, 09:38
Георгий Жбанов и Сергей Карасев приготовили новогодние закуски вслепую в поздравлении от «Зенита»
вчера, 09:27Видео
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
30 декабря 2025, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
30 декабря 2025, 21:01Фото