Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены

Ситуация с уходом Джонса из «Партизана» зашла в тупик.

Слухи о возможном уходе центрового Тайрика Джонса из белградского «Партизана» пока не находят практического подтверждения. По информации Mozzart Sport, вопрос о его переходе в «Олимпиакос » или любой другой клуб застопорился из-за кадровой ситуации в сербской команде.

Ключевым препятствием для сделки остается условие «Партизана »: клуб не готов расстаться с игроком, пока не найдет на его позицию равноценную замену. Ранее таким кандидатом рассматривался Крис Силва из АЕКа, однако, по данным издания, габонский баскетболист, судя по всему, договорился о переходе в турецкий «Фенербахче».

Таким образом, ситуация с Джонсом, который превратился в изгоя для части болельщиков после ухода Желько Обрадовича, остается неразрешенной.