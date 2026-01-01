Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
Ситуация с уходом Джонса из «Партизана» зашла в тупик.
Слухи о возможном уходе центрового Тайрика Джонса из белградского «Партизана» пока не находят практического подтверждения. По информации Mozzart Sport, вопрос о его переходе в «Олимпиакос» или любой другой клуб застопорился из-за кадровой ситуации в сербской команде.
Ключевым препятствием для сделки остается условие «Партизана»: клуб не готов расстаться с игроком, пока не найдет на его позицию равноценную замену. Ранее таким кандидатом рассматривался Крис Силва из АЕКа, однако, по данным издания, габонский баскетболист, судя по всему, договорился о переходе в турецкий «Фенербахче».
Таким образом, ситуация с Джонсом, который превратился в изгоя для части болельщиков после ухода Желько Обрадовича, остается неразрешенной.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
