Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
Тренер «Торонто» выразил поддержку новичку Мо Бамбе после скромного дебюта.
После дебютного матча Мо Бамбы за «Торонто» главный тренер Дарко Раякович прокомментировал перспективы игрока. В игре с «Орландо» центровой за 4 минуты сделал 1 блок‑шот и совершил 2 фола.
«Я считаю, это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге. У нас будет четкий план для него. Мы дадим ему шанс показать, на что он способен, и, надеюсь, это сработает для обеих сторон», – заявил Раякович.
Из-за травмы основного центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля у Мо Бамбы, подписавшего с клубом негарантированный контракт на год, появился шанс проявить себя и закрепиться в ротации «Торонто».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TSN
