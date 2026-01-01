  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
2

Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»

Тренер «Торонто» выразил поддержку новичку Мо Бамбе после скромного дебюта.

После дебютного матча Мо Бамбы за «Торонто» главный тренер Дарко Раякович прокомментировал перспективы игрока. В игре с «Орландо» центровой за 4 минуты сделал 1 блок‑шот и совершил 2 фола.

«Я считаю, это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге. У нас будет четкий план для него. Мы дадим ему шанс показать, на что он способен, и, надеюсь, это сработает для обеих сторон», – заявил Раякович.

Из-за травмы основного центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля у Мо Бамбы, подписавшего с клубом негарантированный контракт на год, появился шанс проявить себя и закрепиться в ротации «Торонто».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TSN
logoТоронто
logoМо Бамба
Дарко Раякович
logoНБА
logoЯкоб Пелтль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Денвер» одержал победу в драматичном матче с «Торонто». Трехочковый Ингрэма на последних секундах был отменен после просмотра повтора
сегодня, 07:38Видео
Якоб Пелтль пропустит как минимум еще одну неделю из‑за травмы поясницы
30 декабря 2025, 14:27
Дарко Раякович: «Нашей целью сегодня было удержать Стефа Карри на 39 очках»
29 декабря 2025, 11:50
Главные новости
НБА. «Детройт» встретится с «Майами», «Даллас» примет «Филадельфию» и другие матчи
20 минут назад
Джулиан Шэмпени о рекордных 11 трехочковых в матче с «Никс»: «Я просто продолжал бросать. Каждый раз, когда получал мяч – бросал»
59 минут назад
Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых
сегодня, 14:46Видео
Яннис Адетокумбо о поражении от «Вашингтона»: «Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу»
сегодня, 14:21
Энтони Эдвардс ушел в раздевалку за 8 минут до конца матча c «Атлантой»
сегодня, 13:41Видео
Джош Гидди пропустит две недели, а Коби Уайт выбыл на одну
сегодня, 12:42
Кон Книппел установил рекорд НБА для дебютантов, превзойдя достижение Стефена Карри
сегодня, 12:17
Тони Паркер: «Самое большое отличие НБА и Евролиги – это темп игры»
сегодня, 11:42
Дрэймонд Грин: «Леброн должен быть на Матче всех звезд. Он был лицом НБА 20 лет»
сегодня, 11:21
Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
27 минут назад
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
сегодня, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
сегодня, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
вчера, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
вчера, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
вчера, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
вчера, 10:40Фото
«Вы помогали нам улыбаться, даже когда игра становилась безумной». «Локо» поблагодарил болельщиков и поздравил с Новым годом
вчера, 09:48Видео
Андреас Пистиолис и Мело Тримбл поздравили болельщиков с Новым годом
вчера, 09:38
Георгий Жбанов и Сергей Карасев приготовили новогодние закуски вслепую в поздравлении от «Зенита»
вчера, 09:27Видео