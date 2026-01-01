Йонас Валанчюнас получил травму икроножной мышцы в матче с «Торонто»
Валанчюнас получил травму в своем дебютном матче в стартовой пятерке «Денвера».
Центровой «Денвера» Йонас Валанчюнас, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Николы Йокича, досрочно покинул матч с «Торонто» из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги.
За 4 минуты до конца 3-й четверти 33-летний баскетболист, прихрамывая, ушел с паркета. До травмы Валанчюнас был одним из лидеров «Денвера»: за 23 минуты он набрал 17 очков, сделал 9 подборов и отдал 4 передачи.
В ближайшее время игрок пройдет дополнительное обследование, которое определит тяжесть травмы. По предварительным оценкам, он может пропустить до месяца – примерно столько же, сколько требуется для восстановления Йокичу.
В текущем сезоне до травмы Валанчюнас в среднем набирал 8,5 очка и делал 4,7 подбора за игру.
