У «Юты» самые позитивные болельщики, у «Далласа» – самые негативные, у «Никс» – чаще всех матерящиеся
Vegas Insider провел исследование комментариев фанов на reddit.
Сообщается, что были проанализированы 1,4 млн комментариев из 30 сабреддитов всех клубов, написанные по ходу регулярного сезона-2024/25.
Самыми позитивными оказались болельщики «Юты», «Бруклина» и «Сан-Антонио».
Наиболее негативными – болельщики «Далласа», «Бостона» и «Миннесоты».
По числу обсценной лексики лидируют болельщики «Никс», «Мемфиса» и «Индианы».
Кто станет чемпионом НБА?866 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Vegas Insider
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