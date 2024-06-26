Дариус Гарлэнд может остаться в «Кливленде»

Теги возможные переходы Кливленд НБА Дариус Гарлэнд Баскетбол

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд в конечном итоге может остаться в «Кливленде».

Об этом сообщает журналист ESPN Зак Лоу.

«У «Кэвс» хорошая команда. Им нужно принять решение, но я не думаю, что Дариуса Гарлэнда обменяют в «Лейкерс» или «Сперс», если только кто-то действительно не поразит «Кэвс» своим предложением, чего, как мне сказали, не ожидается. Дариуса Гарлэнда устраивает текущая ситуация», – сказал Лоу.

Сообщалось, что, если Донован Митчелл останется в «Кавальерс», агентство Klutch Sports, представляющее интересы Гарлэнда, потребует обмена игрока.

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