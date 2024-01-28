У «Никс» лучший результат против команд с отрицательным соотношением побед и поражений – 19-0
Опубликованы команды с лучшими результатами против команд ниже 50% и выше 50%.
Команды с лучшими результатами против команд с отрицательным соотношением побед и поражений:
1. «Нью-Йорк» – 19-0
2. «Кливленд» – 17-2
3. «Бостон» – 15-2
4. «Филадельфия» – 19-3
5. «Денвер» – 18-3
6. «Клипперс» – 14-3
7. «Милуоки» – 18-4
8. «Голден Стэйт» – 12-2
Команды с лучшими результатами против команд с положительным соотношением побед и поражений:
1. «Бостон» – 20-9
2. «Миннесота» – 19-10
3. «Оклахома» – 17-9
4. «Клипперс» – 16-11
5. «Милуоки» – 14-10
6. «Новый Орлеан» – 17-13
7. «Денвер»/»Сакраменто» – 14-12