У «Никс» лучший результат против команд с отрицательным соотношением побед и поражений – 19-0

Опубликованы команды с лучшими результатами против команд ниже 50% и выше 50%.

Команды с лучшими результатами против команд с отрицательным соотношением побед и поражений:

1. « » – 19-0

2. « » – 17-2

3. « » – 15-2

4. «Филадельфия» – 19-3

5. «Денвер» – 18-3

6. «Клипперс» – 14-3

7. «Милуоки» – 18-4

8. «Голден Стэйт» – 12-2

Команды с лучшими результатами против команд с положительным соотношением побед и поражений:

1. «Бостон» – 20-9

2. « » – 19-10

3. «Оклахома» – 17-9

4. «Клипперс» – 16-11

5. «Милуоки» – 14-10

6. «Новый Орлеан» – 17-13

7. «Денвер»/»Сакраменто» – 14-12