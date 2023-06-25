«Лейкерс» подпишут Дэмиона Бо

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» собираются подписать контракт Exhibit 10 с разыгрывающим Дэмионом Бо (22 года, 193 см).

Бо не был выбран на драфте-2023 после четырех лет в Техасском христианском университете.

В сезоне-2022/23 22-летний защитник в среднем набирал 12,6 очка, 4,7 подбора и 5,8 передачи за 35 минут за матч.

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3 комментария

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Stephan Carrypenko
А как же Мо?!
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Vagant
Ответ Stephan Carrypenko
А как же Мо?!
Exhibit 10 - это контракт на период тренировочных лагерей.
Он может в перспективе стать негарантированным контрактом на год на минималку, а может быть трансформирован в двустороннее соглашение до начала регулярного сезона.
Если с игроком не заключат ни один из этих контрактов, игрок может получить бонус от 5 до 50К если будет выступать за "фарм-клуб" из G-лиги.
+3
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Stephan Carrypenko
Ответ Vagant
Exhibit 10 - это контракт на период тренировочных лагерей. Он может в перспективе стать негарантированным контрактом на год на минималку, а может быть трансформирован в двустороннее соглашение до начала регулярного сезона. Если с игроком не заключат ни один из этих контрактов, игрок может получить бонус от 5 до 50К если будет выступать за "фарм-клуб" из G-лиги.
Теперь спокоен
0
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