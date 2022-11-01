Милош Павичевич: «Автодору» оказалось сложно поддерживать ритм игры УНИКСа»

Главный тренер Милош Павичевич отдал должное сопернику после матча лиги ВТБ против (76:95).

«Хочу поздравить УНИКС с хорошей игрой и заслуженной победой. Сегодня мы тоже временами показывали очень хороший баскетбол. Спасибо ребятам за старание, за то, что выполняли тренерский план.

Мне понравилась первая половина, которую нам удалось выиграть за счет командной игры. Все были на одной волне как в обороне, так и в нападении, понимали, что именно нужно делать, находили свободные броски, справлялись в защите с лидерами соперника. Да, не все получилось.

УНИКС – команда, которая все 40 минут действует с одинаковой энергией, агрессией, самоотдачей. Нам оказалось сложно поддерживать их ритм игры и быстрый переход из защиты в нападение на протяжении всей встречи. Именно с этим и связываю наш провал во второй половине», – сказал Павичевич.

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой