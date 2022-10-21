Дариус Гарлэнд избежал серьезной травмы глаза

Разыгрывающий прошел обследование, которое не выявило у него структурных повреждений левого глаза.

Гарлэнд не смог доиграть матч первый матч сезона против «Торонто» (105:108) из-за повреждения глаза, баскетболист получил рваную рану на внутренней стороне века во второй четверти после случайного попадания по его лицу руки Гэри Трента.

«Кавальерс» планируют повторно оценить состояние Дариуса через два дня, после чего могут объявить дату возвращения игрока в строй.

Следующий матч команда проведет в субботу в Чикаго против «Буллс». Вероятно, Гарлэнд пропустит эту игру.

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