  • Михаил Дегтярев: «2025-й стал важным этапом для российского спорта. Наша главная цель на ближайший год – восстановить полноценный статус ОКР»
14

Михаил Дегтярев назвал главную цель на 2026 год в сфере спорта.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал новогоднее поздравление.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2025 год стал важным этапом для российского спорта. Мы начали реформы в системе управления отраслью и федерациями, усилили поддержку детско-юношеского спорта, по поручению Президента России В. В. Путина взяли курс на возвращение наших атлетов в мировой спорт.

Диалог с МОК и международными федерациями дает результаты: расширяется допуск российских спортсменов, на многих соревнованиях звучит наш гимн, поднимается национальный флаг России. В этом году мы заметно расширили участие наших атлетов в чемпионатах мира и Европы, в полтора раза выросло количество завоеванных медалей в олимпийских видах спорта.

Наша главная цель на ближайший год – восстановить полноценный статус Олимпийского комитета России, поехать в качестве единой сборной команды России на Юношеские Олимпийские игры в Дакар (Сенегал) и выйти на финишную прямую к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Я благодарю спортсменов, тренеров, врачей, наставников, всех, кто трудится ради развития спорта в России. Впереди много работы, и для достижения результата у нас все есть: команда, знания, опыт, уверенность в своих силах, история России и Советского Союза.

В новом году желаю всем нам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет. С Новым годом и Рождеством вас!» – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
