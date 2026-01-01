  • Спортс
Евгений Коротышкин: «Конкурировать с американской сборной по плаванию – задача сложная, но абсолютно реальная»

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин рассказал о планах на ближайшие годы.

– Как вы оцените 2025 год для российского плавания – по сути, первый с полноценным международным участием?

– Подводя итоги, могу сказать, что мы вернулись, и вернулись на хорошем уровне. Уверен, что нас ждет светлое спортивное будущее.

– В этом светлом будущем смотрим в первую очередь на Лос-Анджелес?

– Конечно. У нас выстроена вся система подготовки к ОИ-2028. 2026 год – это апробирование новой системы. Посмотрим, правильный ли мы выбрали путь. Если где-то будут ошибки – станем корректировать. Если будем двигаться очень хорошо, то, возможно, все оставим в таком же формате. Но по отношению к 2025 году изменения неизбежны: ведь если делать одну и ту же работу, то будет один и тот же результат. А мы хотим все-таки другого: новых медалей и рекордов.

– С американцами реально будет бороться? Особенно в контексте домашней для сборной США Олимпиады.

– Конкурировать с американской сборной – задача сложная, но абсолютно реальная. Безусловно, домашняя Олимпиада дает спортсменам дополнительную мотивацию, и их подготовка будет максимальной. Наша же задача – создать все условия для того, чтобы российские атлеты смогли выступить на пике своих возможностей и показать все, на что они способны.

При этом стратегически мыслить нужно шире, нам важно не только выигрывать сегодня, но и закладывать фундамент для побед на десятилетия вперед.

– То есть для мирового лидерства нужно думать не на этот олимпийский цикл, а выстроить подготовку на годы вперед? На Мельбурн-2032 и далее?

– Совершенно верно. Тут мы должны думать на несколько спортивных поколений вперед. Чтобы выстроить новую систему подготовки, их нужно как минимум три. Главное – грамотно воспользоваться этим временем и выстроить правильный подход, чтобы достичь нужного результата как можно скорее.

– Сколько времени нужно, чтобы вырастить своего Майкла Фелпса или Леона Маршана? Примерно лет 10-15?

– Возможно, меньше. Главное – не совершать в процессе одни и те же ошибки. Анализировать результаты, делать выводы и не бояться меняться, – сказал Коротышкин.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
