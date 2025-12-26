Пловец Сомов о тратах на Олимпиаду: «Я собрал около 30 тысяч долларов, и все это ушло. Мне много людей помогали»

Сомов: перед Олимпиадой собрал 30 тысяч долларов, и все это ушло.

Пловец Евгений Сомов рассказал, во сколько ему обошлась поездка на Олимпийские игры в Париж.

Сомов живет и тренируется в США. Он был единственным российским пловцом на Играх-2024.

– Это был крутой опыт. Было сложно, но все, что не убивает, делает нас сильнее. Я когда проплыл по нормативу, у меня еще не было нейтрального статуса. Вся загвоздка была в том, что мне нужно было иметь пять допинг-тестов за последний год, а я даже не был в пуле WADA. В начале февраля я написал в World Aquatics, чтобы получить нейтральный статус, мне сказали, что у меня нет допинг-тестов. Я спросил: а как вообще это можно сделать? Они ответили, что это мои проблемы.

Я подумал, что надо быстро проплыть, и когда проплыву, что-то начнет двигаться. Так и произошло, я проплыл быстро, со мной связались из World Aquatics, закинули меня в пул. Первый раз меня протестировали на соревнованиях в Атланте после рекорда России. Потом приходили два раза утром, один раз в бассейн и один раз домой.

Нейтральный статус я получил в середине июня и только после этого стал собираться на Олимпиаду. Меня связали с двумя русскими женщинами, которые были в олимпийском комитете (МОК), они мне помогали все делать. Плюс я фандрайзил (собирал) деньги.

Ни федерация, ни Олимпийский комитет России никакого участия не принимал. Я писал, даже не помню кому, хотел узнать, как это все работает, как мне заявляться. Мне сказали, что это не через них, что я делаю все сам. После этого я начала больше общаться с World Aquatics, вышел на адекватных людей, которые решают вопросы, и меня связали с МОК.

Я зафандрайзил около 30 тысяч долларов, и все это ушло, потому что перед Олимпиадой я пытался меньше работать, больше готовиться и отдыхать, есть определенную еду. Нужно было гидраки купить. Там же и по форме тоже было непонятно, в чем выходить, если тебе ничего не дают.

— А в чем ты в итоге выходил?

— МОК выдал мне форму цвета Тиффани. Мне и моему тренеру просто выдали одежду в олимпийской деревне.

— Во сколько обошлась поездка на Олимпиаду? Сколько ты своих денег еще положил?

— Мои я потратил, когда готовился к 58,72 (норматив на ОИ-2024 на 100 м брассом), туда были вложены все деньги. После этого денег не было. Прилетела мама (в Париж), ей надо арендовать жилье, купить билеты на соревнования — говорят, что это friendly family price (выгодная цена для семьи), но посмотреть полуфинал стоило 600 евро. И это минималка, она очень далеко сидела.

— Спортсменам не дают билетов, чтобы родные посмотрели?

— Нет. Я тоже был удивлен. Ни разу, ни на один день. Я заплатил за предвариловку, полуфинал и потом за предвариловку на 50 м кролем.

Плюс мне надо было заплатить моему тренеру. Туда, наверное, ушло 30% собранного, тысяч восемь. Билеты. Нахождение в Париже. Дальше нужно было вернуться, а я же не сразу начал работать, нужно было взять тайм-аут на одну-две недели, так что деньги все ушли.

Собирал деньги публично – все, кто хотел, могли задонатить. Мне помогала мама ребенка, которому я давал частные уроки, – она создала страничку, все расписала. Моя цель была просто распространить.

Мне много людей помогали. Друзья моего тренера, семьи, которых я тренирую, клуб, где я работал, — рассказал Сомов.