  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пловец Сомов о тратах на Олимпиаду: «Я собрал около 30 тысяч долларов, и все это ушло. Мне много людей помогали»
9

Пловец Сомов о тратах на Олимпиаду: «Я собрал около 30 тысяч долларов, и все это ушло. Мне много людей помогали»

Сомов: перед Олимпиадой собрал 30 тысяч долларов, и все это ушло.

Пловец Евгений Сомов рассказал, во сколько ему обошлась поездка на Олимпийские игры в Париж. 

Сомов живет и тренируется в США. Он был единственным российским пловцом на Играх-2024. 

– Это был крутой опыт. Было сложно, но все, что не убивает, делает нас сильнее. Я когда проплыл по нормативу, у меня еще не было нейтрального статуса. Вся загвоздка была в том, что мне нужно было иметь пять допинг-тестов за последний год, а я даже не был в пуле WADA. В начале февраля я написал в World Aquatics, чтобы получить нейтральный статус, мне сказали, что у меня нет допинг-тестов. Я спросил: а как вообще это можно сделать? Они ответили, что это мои проблемы. 

Я подумал, что надо быстро проплыть, и когда проплыву, что-то начнет двигаться. Так и произошло, я проплыл быстро, со мной связались из World Aquatics, закинули меня в пул. Первый раз меня протестировали на соревнованиях в Атланте после рекорда России. Потом приходили два раза утром, один раз в бассейн и один раз домой. 

Нейтральный статус я получил в середине июня и только после этого стал собираться на Олимпиаду. Меня связали с двумя русскими женщинами, которые были в олимпийском комитете (МОК), они мне помогали все делать. Плюс я фандрайзил (собирал) деньги. 

Ни федерация, ни Олимпийский комитет России никакого участия не принимал. Я писал, даже не помню кому, хотел узнать, как это все работает, как мне заявляться. Мне сказали, что это не через них, что я делаю все сам. После этого я начала больше общаться с World Aquatics, вышел на адекватных людей, которые решают вопросы, и меня связали с МОК. 

Я зафандрайзил около 30 тысяч долларов, и все это ушло, потому что перед Олимпиадой я пытался меньше работать, больше готовиться и отдыхать, есть определенную еду. Нужно было гидраки купить. Там же и по форме тоже было непонятно, в чем выходить, если тебе ничего не дают.

— А в чем ты в итоге выходил?

— МОК выдал мне форму цвета Тиффани. Мне и моему тренеру просто выдали одежду в олимпийской деревне.

— Во сколько обошлась поездка на Олимпиаду? Сколько ты своих денег еще положил?

— Мои я потратил, когда готовился к 58,72 (норматив на ОИ-2024 на 100 м брассом), туда были вложены все деньги. После этого денег не было. Прилетела мама (в Париж), ей надо арендовать жилье, купить билеты на соревнования — говорят, что это friendly family price (выгодная цена для семьи), но посмотреть полуфинал стоило 600 евро. И это минималка, она очень далеко сидела.

— Спортсменам не дают билетов, чтобы родные посмотрели?

— Нет. Я тоже был удивлен. Ни разу, ни на один день. Я заплатил за предвариловку, полуфинал и потом за предвариловку на 50 м кролем. 

Плюс мне надо было заплатить моему тренеру. Туда, наверное, ушло 30% собранного, тысяч восемь. Билеты. Нахождение в Париже. Дальше нужно было вернуться, а я же не сразу начал работать, нужно было взять тайм-аут на одну-две недели, так что деньги все ушли.

Собирал деньги публично – все, кто хотел, могли задонатить. Мне помогала мама ребенка, которому я давал частные уроки, – она создала страничку, все расписала. Моя цель была просто распространить. 

Мне много людей помогали. Друзья моего тренера, семьи, которых я тренирую, клуб, где я работал, — рассказал Сомов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ассоциация тренеров по плаванию SCA
logoсборная России
плавание
logoОлимпиада-2024
logoЕвгений Сомов
World Aquatics (FINA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Пловец Сомов об «Играх на стероидах»: «Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме»
сегодня, 14:39
Юрий Бородавко: «Спортсмены года в России – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова»
сегодня, 13:34
Владимир Сальников: «Мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном. Уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы»
сегодня, 10:03
Главные новости
Пловец Сомов об «Играх на стероидах»: «Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме»
сегодня, 14:39
Владимир Сальников: «Мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном. Уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы»
сегодня, 10:03
Александр Мальцев: «Награда World Aquatics – приятная и неожиданная точка в сезоне, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше»
вчера, 07:30
Евгений Рылов: «Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, это не сильное упущение»
вчера, 06:30
Рылов о российском плавании: «Средний уровень наших выступлений намного вырос»
24 декабря, 20:53
Колесников о пропуске ЧЕ в Польше: «Сожалений нет. Хотя мы могли бы бороться там за первые места»
24 декабря, 20:44
World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года
24 декабря, 16:58
Покровская – Путину: «Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды»
24 декабря, 14:55
Фесиков о снятии ограничений с юниоров: «Это лишь рекомендация МОК. Когда нам официально разрешат выступать с флагом и гимном – это будет большая победа»
24 декабря, 09:25
Сергей Фесиков: «Рылов возвращается к подготовке, к апрелю-июню пообещал быть в полной боевой готовности. Все в руках Евгения»
24 декабря, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04