  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Александр Мальцев: «Награда World Aquatics – приятная и неожиданная точка в сезоне, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше»
1

Александр Мальцев: «Награда World Aquatics – приятная и неожиданная точка в сезоне, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше»

Мальцев: награда World Aquatics дает огромную мотивацию двигаться дальше.

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что награда World Aquatics как лучшему синхронисту года стала для него неожиданной. 

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом года.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

«После четырех лет без международных соревнований 2025 год стал для меня по-настоящему особенным. Чемпионат мира в Сингапуре показал, что вера в себя и упорный труд позволяют преодолеть любые трудности.

Эта награда – приятная и неожиданная точка в сезоне-2024/25, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше и вдохновлять других спортсменов», – сказал Мальцев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
синхронное плавание
World Aquatics (FINA)
ТАСС
logoсборная России (синхронное плавание)
logoАлександр Мальцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года
24 декабря, 16:58
Россияне смогут выступать на чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2026 года
4 ноября, 14:24
Синхронистка Гурбанбердиева: «В развитии технологий, роботов и ИИ нет ничего плохого, если все это не становится заменой человеку. Увы, сейчас тенденция именно такова»
22 сентября, 09:18
Главные новости
Пловец Сомов об «Играх на стероидах»: «Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме»
24 минуты назад
Владимир Сальников: «Мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном. Уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы»
сегодня, 10:03
Евгений Рылов: «Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, это не сильное упущение»
вчера, 06:30
Рылов о российском плавании: «Средний уровень наших выступлений намного вырос»
24 декабря, 20:53
Колесников о пропуске ЧЕ в Польше: «Сожалений нет. Хотя мы могли бы бороться там за первые места»
24 декабря, 20:44
World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года
24 декабря, 16:58
Покровская – Путину: «Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды»
24 декабря, 14:55
Фесиков о снятии ограничений с юниоров: «Это лишь рекомендация МОК. Когда нам официально разрешат выступать с флагом и гимном – это будет большая победа»
24 декабря, 09:25
Сергей Фесиков: «Рылов возвращается к подготовке, к апрелю-июню пообещал быть в полной боевой готовности. Все в руках Евгения»
24 декабря, 09:15
Сборная России по плаванию намерена провести тренировки в США перед Олимпиадой-2028
23 декабря, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04