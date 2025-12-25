Александр Мальцев: «Награда World Aquatics – приятная и неожиданная точка в сезоне, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше»

Мальцев: награда World Aquatics дает огромную мотивацию двигаться дальше.

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил, что награда World Aquatics как лучшему синхронисту года стала для него неожиданной.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом года.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.

«После четырех лет без международных соревнований 2025 год стал для меня по-настоящему особенным. Чемпионат мира в Сингапуре показал, что вера в себя и упорный труд позволяют преодолеть любые трудности.

Эта награда – приятная и неожиданная точка в сезоне-2024/25, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше и вдохновлять других спортсменов», – сказал Мальцев.