  • Евгений Коротышкин: «У нас выстроена вся система подготовки к Олимпиаде-2028. 2026 год – это апробирование новой системы»
0

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин рассказал о подготовке сборной России по плаванию к Олимпиаде-2028. 

– Как в целом вы оцените 2025 год для российского плавания – по сути первый с полноценным международным участием?

– Подводя итоги, могу сказать, что мы вернулись, и вернулись на хорошем уровне. Уверен, что нас ждет светлое спортивное будущее.

– В этом светлом будущем смотрим в первую очередь на Лос-Анджелес?

– Конечно. У нас выстроена вся система подготовки к ОИ-2028. 2026 год – это апробирование новой системы. Посмотрим, правильный ли мы выбрали путь. Если где-то будут ошибки – будем корректировать. Если будем двигаться очень хорошо, то, возможно, все оставим в таком же формате.

Но по отношению к 2025 году изменения неизбежны: ведь если делать одну и ту же работу, то будет один и тот же результат. А мы хотим все-таки другого: новых медалей и рекордов, — сказал Коротышкин.

– С американцами реально будет бороться? Особенно в контексте домашней для сборной США Олимпиады.

– Конкурировать с американской сборной – задача сложная, но абсолютно реальная. Безусловно, домашняя Олимпиада дает спортсменам дополнительную мотивацию, и их подготовка будет максимальной. Наша же задача – создать все условия для того, чтобы российские атлеты смогли выступить на пике своих возможностей и показать всё, на что они способны. При этом стратегически мыслить нужно шире, нам важно не только выигрывать сегодня, но и закладывать фундамент для побед на десятилетия вперед.

– То есть для мирового лидерства нужно думать не на этот олимпийский цикл, а выстроить подготовку на годы вперёд? На Мельбурн-2032 и далее?

– Совершенно верно. Тут мы должны думать на несколько спортивных поколений вперед. Чтобы выстроить новую систему подготовки, их нужно как минимум три. Главное – выстроить правильный подход, чтобы достичь нужного результата как можно скорее, — цитирует Коротышкина «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
плавание
logoЕвгений Коротышкин
logoсборная России
logoсборная России жен
