Пловец Сомов об «Играх на стероидах»: «Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме»

Сомов об «Играх на стероидах»: мне интересно посмотреть на себя в лучшей форме.

Российский пловец Евгений Сомов рассказал, почему решил принять участие в Enhanced Games.

Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

— Если гуглить на русском языке «Евгений Сомов Enhanced Games», первый заголовок – «Сомов слил карьеру ради Олимпиады на стероидах». Что ты думаешь по этому поводу?

— Отлично задают заголовок. Я когда читал, было смешно. Не знаю, что об этом думаю. Я так не считаю. Просто двигаюсь по своему пути. У кого-то этот путь только на международное плавание. Я иду в свою сторону, вот и все.

Интересно делать разные вещи. Если бы я хотел просто сохранить свою карьеру и быть лучшей версией себя в плавании, было бы логично остаться в России с тренером, который меня знает, знает, какая мне программа нужна. Из России это все гораздо легче – родители, поддержка, проживание, питание.

Но я не выбрал этот путь, выбрал поехать в Америку, что было гораздо сложнее. Другая программа, другой язык – я на английском не разговаривал, когда приехал. Больше делаю то, что мне интересно и то, что мне по кайфу. Я все равно фокусируюсь на карьере пловца, обожаю плавание, но я это делаю со стилем.

— Почему тебе интересны Enhanced Games?

— Это новый шаг, совсем-совсем другое. Это уже не плавание. Это больше немного какое-то шоу. Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме.

— Ты не мог добиться лучшей формы, например, при подготовке к Олимпиаде или после нее?

— Нет. Это просто немного другой уровень формы. Сам я могу максимально достигнуть, например, восьмого уровня, а с помощью Enhanced Games я могу дойти до 15-го. Я могу из себя выжать больше.

— За счет препаратов, которые разрешены в Enhanced Games?

— Ну, не только. За счет того, что у меня отличное питание – мне платят за проживание, питание. Нам шеф готовит каждый день еду под заказ. У нас крутой плавательный бассейн, зал, инфраструктура, восстановление. У нас был тренировочный лагерь в Лас-Вегасе. Каждый, кто подписался, приезжал, чтобы сдать тесты – это как УМО пройти.

— Еще один заголовок, один из чиновников сказал: «Это не битва спортсменов, а борьба фармацевтических компаний». Что скажешь по этому поводу?

— Кто когда-либо занимался спортом, понимает, что если ничего не делать и что-нибудь принять, от этого быстрее не проплывешь. Это все равно строится на работе. Все эти enhancements (улучшения) помогают выдерживать более сложную, более сильную работу, вот и все. Но это все равно битва спортсменов, — сказал Сомов.