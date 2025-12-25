Евгений Рылов: «Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, это не сильное упущение»
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не считает проблемой пропуск сборной чемпионата Европы в коротком бассейне.
Чемпионат Европы проходил с 2 по 7 декабря в польском Люблине, россияне пропустили турнир из-за визовых ограничений.
«Я думаю, это не сильное упущение, потому что основные дистанции, в том числе и олимпийские, проводятся на длинной воде.
Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, все равно результаты на ней у нас намного выше, чем на длинной, где нам явно надо будет догонять», – рассказал Рылов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
