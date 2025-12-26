Владимир Сальников: «Мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном. Уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы»

Сальников: мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном.

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников считает, что российские спортсмены скоро смогут выступать с флагом и гимном.

«На самом деле мы движемся к тому, чтобы выступать со всеми атрибутами, в том числе флагом и гимном. Я уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы.

Все понимают, что спорт не должен быть использован для политических целей. Это одна из немногих форм деятельности, которая объединяет людей, поэтому я очень надеюсь, что то влияние, которое было, исчезнет и мы вернемся к настоящим спортивным идеалам», – сказал Сальников.