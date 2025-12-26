  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Владимир Сальников: «Мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном. Уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы»
0

Владимир Сальников: «Мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном. Уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы»

Сальников: мы движемся к тому, чтобы выступать с флагом и гимном.

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников считает, что российские спортсмены скоро смогут выступать с флагом и гимном.

«На самом деле мы движемся к тому, чтобы выступать со всеми атрибутами, в том числе флагом и гимном. Я уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы.

Все понимают, что спорт не должен быть использован для политических целей. Это одна из немногих форм деятельности, которая объединяет людей, поэтому я очень надеюсь, что то влияние, которое было, исчезнет и мы вернемся к настоящим спортивным идеалам», – сказал Сальников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
плавание
logoсборная России жен
logoсборная России
отстранение и возвращение России
Федерация водных видов спорта России
logoВладимир Сальников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Фесиков о снятии ограничений с юниоров: «Это лишь рекомендация МОК. Когда нам официально разрешат выступать с флагом и гимном – это будет большая победа»
24 декабря, 09:25
Сборная России по плаванию намерена провести тренировки в США перед Олимпиадой-2028
23 декабря, 18:54
Сборная России по плаванию в январе проведет сборы в Таиланде
22 декабря, 11:18
Главные новости
Пловец Сомов об «Играх на стероидах»: «Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме»
28 минут назад
Александр Мальцев: «Награда World Aquatics – приятная и неожиданная точка в сезоне, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше»
вчера, 07:30
Евгений Рылов: «Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, это не сильное упущение»
вчера, 06:30
Рылов о российском плавании: «Средний уровень наших выступлений намного вырос»
24 декабря, 20:53
Колесников о пропуске ЧЕ в Польше: «Сожалений нет. Хотя мы могли бы бороться там за первые места»
24 декабря, 20:44
World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года
24 декабря, 16:58
Покровская – Путину: «Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды»
24 декабря, 14:55
Фесиков о снятии ограничений с юниоров: «Это лишь рекомендация МОК. Когда нам официально разрешат выступать с флагом и гимном – это будет большая победа»
24 декабря, 09:25
Сергей Фесиков: «Рылов возвращается к подготовке, к апрелю-июню пообещал быть в полной боевой готовности. Все в руках Евгения»
24 декабря, 09:15
Сборная России по плаванию намерена провести тренировки в США перед Олимпиадой-2028
23 декабря, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04