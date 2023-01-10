«Месси прошел футбол, а на слезы Роналду смотреть больно. Уходит эпоха». Лучшие комменты декабря
Привет! Это последняя подборка лучших комментариев за 2022 год. Перед стартом напоминаем:
• перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
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«Роналду побил рекорд Бицана по голам. До Гретцки сколько?» Лучшие комментарии года
Фото: REUTERS/Carl Recine
Да,кто-то скажет,за такие деньги можно и в свободное падением,почему бы и нет. Но дело в том что у КриРо их и так,хоть жопой жуй. А теперь и пятыми точками сестёр и Пирса можно пробовать.
Всю дорогу впаривал про спортивный интерес,рекорды,ЛЧ мой турнир. А по итогу поехал в Саудовскую Аравию,людей развлекать как зверушка какая-то.