Административный блог
Блог

«Месси прошел футбол, а на слезы Роналду смотреть больно. Уходит эпоха». Лучшие комменты декабря

Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Привет! Это последняя подборка лучших комментариев за 2022 год. Перед стартом напоминаем:

•‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

•‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

«Роналду побил рекорд Бицана по голам. До Гретцки сколько?» Лучшие комментарии года

Фото: REUTERS/Carl Recine

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дженнифер Коннелли
Чтобы не случилось Роналду остаётся .екс - символом в истории футбола!!!!
вам салфетки передать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ timurych
Если Месси прошел футбол, то Кокорин его взломал.
Поломал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Anton!o :)
Отлично в этот раз, проходных даже вроде не заметил. А есть вообще топ!
ну "Переигровка" вполне креативно и ржачно получилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
пям захотелось зайти в некоторые публикации и дбавить плюсик-другой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Best game on Earth
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hella black
Можно вечно смотреть на огонь,воду и падение Криштиану в пропасть с песчаным дном. Да,кто-то скажет,за такие деньги можно и в свободное падением,почему бы и нет. Но дело в том что у КриРо их и так,хоть жопой жуй. А теперь и пятыми точками сестёр и Пирса можно пробовать. Всю дорогу впаривал про спортивный интерес,рекорды,ЛЧ мой турнир. А по итогу поехал в Саудовскую Аравию,людей развлекать как зверушка какая-то.
Ну, футбол, как и весь проф. спорт, в любом случае для развлечения зрителей. Так что сравнение со зверушками неуместно. Другое дело, что Криштиану выбрал деньги без спортивной мотивации, и это несколько неожиданно для спортсмена такого уровня, и, пожалуй, смажет конец его карьеры ещё больше в глазах общественности. С другой стороны, это его жизнь, хозяин - барин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дженнифер Коннелли
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чтобы не случилось Роналду остаётся .екс - символом в истории футбола!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Qwerty Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hella black
Можно вечно смотреть на огонь,воду и падение Криштиану в пропасть с песчаным дном. Да,кто-то скажет,за такие деньги можно и в свободное падением,почему бы и нет. Но дело в том что у КриРо их и так,хоть жопой жуй. А теперь и пятыми точками сестёр и Пирса можно пробовать. Всю дорогу впаривал про спортивный интерес,рекорды,ЛЧ мой турнир. А по итогу поехал в Саудовскую Аравию,людей развлекать как зверушка какая-то.
Этот ЧМ поставил восклицательный знак в их противостоянии,понятно в чью пользу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koshaus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hella black
Кубка Мира,8 Золотого Мяча и признания общественности,признание Пирса Моргана не в счёт
5 пенальти на ЧМ и звания Человек-Пендаль
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QUIKSILVER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Весь декабрь фанбои Месси поносили Криша и возносили своего кумира. Суровый график был!
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Машарипов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Халид Бин Валид
Не вижу причин плакать Роналду. Чего не хватает этому человеку для счастья?
Гол Бруну Фернандеша записали на его имя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rej1sta
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комменты с Луисом Энрике и президентом Аргентины очень смешные)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Коммент про Семшова самый топ!)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Floyd1276
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про увольнения Энрике это класс, да и ледниковый период тоже супер.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Floyd1276
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ nikolozi33
Хорошая подборка - остроумные комментарии. Про Лукашенко - это конечно шедевр!
А он и есть шедевр головного мозга.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
timurych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если Месси прошел футбол, то Кокорин его взломал.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно вечно смотреть на огонь,воду и падение Криштиану в пропасть с песчаным дном.
Да,кто-то скажет,за такие деньги можно и в свободное падением,почему бы и нет. Но дело в том что у КриРо их и так,хоть жопой жуй. А теперь и пятыми точками сестёр и Пирса можно пробовать.
Всю дорогу впаривал про спортивный интерес,рекорды,ЛЧ мой турнир. А по итогу поехал в Саудовскую Аравию,людей развлекать как зверушка какая-то.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Халид Бин Валид
Не вижу причин плакать Роналду. Чего не хватает этому человеку для счастья?
Кубка Мира,8 Золотого Мяча и признания общественности,признание Пирса Моргана не в счёт
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Халид Бин Валид
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не вижу причин плакать Роналду. Чего не хватает этому человеку для счастья?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton!o :)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отлично в этот раз, проходных даже вроде не заметил. А есть вообще топ!
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikolozi33
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошая подборка - остроумные комментарии. Про Лукашенко - это конечно шедевр!
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий