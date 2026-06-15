Расскажите о ярком моменте в истории ЧМ и выиграйте Кубок мира!

Конкурс на Трибуне.
Чемпионат мира – главное событие всего футбольного мира. У каждого болельщика есть момент, который запомнился больше всего, момент, из-за которого он, возможно, полюбил футбол! Мы запускаем конкурс на Трибуне, чтобы вы поделились своей историей со всеми.
Что мы ищем?
Текст о ярком, незабываемом или переломном эпизоде в истории чемпионатов мира. Хотите – пишите про матч, который с удовольствием пересмотрите еще раз. Или про скандал, который обсуждают до сих пор. А может, про болельщиков и атмосферу, запомнившиеся ярче любого игрока. Можно написать даже о том, что впечатлило на ЧМ-2026 прямо сейчас.
Как участвовать?
Все просто:
1. Зарегистрируйтесь на Спортсе” (если еще нет аккаунта).
2. До 20 июля опубликуйте пост на тему «Самый яркий момент в истории ЧМ».
3. Добавьте тег «Конкурс ЧМ», чтобы мы вас заметили.
Поучаствовать может каждый: и автор с многолетним стажем, и тот, для кого этот пост станет первым. Главное – ваша история.
Что получат авторы лучших работ?
Мы собрали призы, которые передают дух чемпионата мира.
🏆 Первое место –конструктор LEGO «Кубок мира». Как и сильнейшая сборная ЧМ, лучший текст получит трофей.
🥈 2-10 места – футболка вашей любимой сборной.
Победителей определим мы, команда Трибуны. Оценивать будем креативность, качество текста и глубину: насколько вы смогли показать, почему именно этот момент стал легендарным.
О чем писать?
Если пока не знаете, за что зацепиться, вот несколько направлений – берите любое или отталкивайтесь от них, чтобы придумать что-то свое.
Момент, который вы пережили лично. Были на чемпионате мира в России? А, может, в других странах? Игра какого футболиста навсегда врезалась в память, когда вы смотрели матч? Это ваш уникальный опыт. Отличный пример передачи духа турнира: рассказ Артура Пугача о ЧМ-2002.
Факт, о котором почти никто не знает. У каждого турнира есть теневая сторона: малоизвестный герой, тактическая уловка, сработавшая один раз, или эпизод, оставшийся в протоколе одной строкой. Раскопайте его! Например, Александр Самойлов рассказал о журналисте из Аргентины, который едет работать на свой 18-й Чемпионат мира!
Драма, которая разбивает сердца. Не все яркие моменты – радостные. Финал-98 и загадка Роналдо, слезы Зидана в 2006-м, уничтожение Бразилии 1:7 на родной земле. Напишите о моменте, когда футбол был жесток – и именно поэтому стал незабываемым.
Болельщики, которые украли шоу. Исландский «Ху!», японские синие мешки для мусора, вувузелы в ЮАР – иногда главное происходит не на поле.
Ваш взгляд на текущий турнир. Какой момент этого ЧМ войдет в историю? Можете написать материал по горячим следам! Качественный разбор матча – это такой же яркий текст, как и воспоминание.
И помните: это только подсказки. Мы не загоняем вас в рамки. Хотите написать психологический разбор природы решающего пенальти? Отлично. Разобрать тактику конкретного матча как шахматную партию? Вперед! Ваша тема может быть абсолютно любой.
Никогда не публиковались на Трибуне? Не стесняйтесь!
Отбросьте мысль «я никогда не писал, куда мне участвовать». Этот конкурс не про регалии и известность. Победить может абсолютно любая история, любой пост.
Важный лайфхак: вы можете выпустить несколько постов – не ограничивайтесь одним! Хотите написать и про драматичный провал, и про смешной эпизод, и про тактический ход? Пробуйте разные форматы. Чем больше историй, тем выше вероятность успеха. Мы рады каждому тексту.
Если возникнут вопросы, задавайте их в нашем чате авторов Трибуны. Присоединяйтесь, будем на связи!
Удачи!
Фото: Gettyimages.ru/Hector Vivas
Итак, лето 1994 года. Мне 10 (11 исполнится только в августе). Я уже болельщик со стажем, смотрел легендарный поход "Спартака" по сетке Кубка кубков, матчи сборной и чемпионата России. Мама выписывает для меня еж-ик "Футбол", а еще во втором ряду шкафа стоят (и регулярно оттуда достаются и перечитываются) ежегодники 80-х годов, книги Филатова и Фесуненко, купленные в свое время отцом.
Но все это богатство остается дома, так как на лето мы уезжаем в деревню с бабушкой и дедушкой. Там черно-белый телевизор "Каскад" и два канала, которые еще и не всегда показывают, особенно в грозу.
Групповой турнир заканчивается разочарованием от игры сборной России, но тут начинаются матчи плей-офф и во вторник вечером я попадаю на матч Италия - Нигерия.
Я посмотрел сейчас архив телепрограмм, оказывается, трансляция начиналась в 9 вечера по Москве, а заканчивалась, соответственно почти ближе к полуночи. Ума не приложу, как мне дали досмотреть матч, так как все спали в одной комнате и телевизор явно должен был кому-то мешать.
Первый тайм вышел не ахти какой содержательный, но гол Амунике все-таки забил. Для меня тогда итальянцы были чуть ли не главной сборной мира. Гегемония итальянских клубов в еврокубках давала о себе знать, это отношение как-то передавалось на сборную, хотя групповой этап они прошли очень натужно. Хотя победа над норвежцами вдесятером впечатлила.
Во втором тайме я уже был полностью захвачен игрой. Представьте: ночь, кругом абсолютная темнота (фонарей возле домов не было), в одной избе маленький мальчик, не отрываясь, следит, как мужчины в белых футболках пытаются пробиться сквозь оборону огромных чернокожих мужчин в зеленом (а на моем телевизоре просто в черном). Такое поглощение процессом на экране я испытывал потом буквально несколько раз.
Затем мексиканский судья удаляет Дзолу (комментатор настойчиво вдалбливает, что красная карточка была несправедливой), кажется, что грядет главная сенсация за всю историю чемпионатов мира (я-то уже более-менее историю мундиалей знал и спецвыпуск "СЭ", привезенный отцом, выучил почти от корки до корки).
И вот за 2 минуты до конца Роберто Мусси выдает дриблинг всей жизни, откатывает мяч на Роберто Баджо, а тот аккуратно бьет под дальнюю штангу. В дополнительное время Баджо черпачком выводит на ворота нападающего, того валят на землю - пенальти! Снова удар "Хвостика" под левую штангу, рикошетом от которой мяч залетает в ворота. Ложился спать я абсолютно счастливым.
Вот это ощущение, когда команда, за которую ты болеешь, несмотря на все невзгоды и несправедливость, в последний момент собирается и побеждает вопреки всему, в тот вечер я испытал в первый раз. Впечатление от той победы и игры Баджо оказалось настолько сильным, что для меня итальянцы надолго стали любимой сборной (сегодняшняя команда, конечно, недоразумение по сравнению с легендами 90-х-00-х), а "Хвостик" любимым игроком остается до сих пор.
Надеюсь, что нынешний турнир подарит нам хотя бы пару таких развязок и сделает счастливым какого-нибудь мальчишку.