Расскажите о ярком моменте в истории ЧМ и выиграйте Кубок мира!

Конкурс на Трибуне.

Чемпионат мира – главное событие всего футбольного мира. У каждого болельщика есть момент, который запомнился больше всего, момент, из-за которого он, возможно, полюбил футбол! Мы запускаем конкурс на Трибуне, чтобы вы поделились своей историей со всеми.

Что мы ищем?

Текст о ярком, незабываемом или переломном эпизоде в истории чемпионатов мира. Хотите – пишите про матч, который с удовольствием пересмотрите еще раз. Или про скандал, который обсуждают до сих пор. А может, про болельщиков и атмосферу, запомнившиеся ярче любого игрока. Можно написать даже о том, что впечатлило на ЧМ-2026 прямо сейчас.

Как участвовать?

Все просто:

1. Зарегистрируйтесь на Спортсе” (если еще нет аккаунта).

2. До 20 июля опубликуйте пост на тему «Самый яркий момент в истории ЧМ».

3. Добавьте тег «Конкурс ЧМ», чтобы мы вас заметили.

Поучаствовать может каждый: и автор с многолетним стажем, и тот, для кого этот пост станет первым. Главное – ваша история.

Что получат авторы лучших работ?

Мы собрали призы, которые передают дух чемпионата мира.

🏆 Первое место –конструктор LEGO «Кубок мира». Как и сильнейшая сборная ЧМ, лучший текст получит трофей.

🥈 2-10 места – футболка вашей любимой сборной.

Победителей определим мы, команда Трибуны. Оценивать будем креативность, качество текста и глубину: насколько вы смогли показать, почему именно этот момент стал легендарным.

О чем писать?

Если пока не знаете, за что зацепиться, вот несколько направлений – берите любое или отталкивайтесь от них, чтобы придумать что-то свое.

Момент, который вы пережили лично. Были на чемпионате мира в России? А, может, в других странах? Игра какого футболиста навсегда врезалась в память, когда вы смотрели матч? Это ваш уникальный опыт. Отличный пример передачи духа турнира: рассказ Артура Пугача о ЧМ-2002 .

Факт, о котором почти никто не знает. У каждого турнира есть теневая сторона: малоизвестный герой, тактическая уловка, сработавшая один раз, или эпизод, оставшийся в протоколе одной строкой. Раскопайте его! Например, Александр Самойлов рассказал о журналисте из Аргентины, который едет работать на свой 18-й Чемпионат мира!

Драма, которая разбивает сердца. Не все яркие моменты – радостные. Финал-98 и загадка Роналдо , слезы Зидана в 2006-м, уничтожение Бразилии 1:7 на родной земле. Напишите о моменте, когда футбол был жесток – и именно поэтому стал незабываемым.

Болельщики, которые украли шоу. Исландский «Ху!» , японские синие мешки для мусора, вувузелы в ЮАР – иногда главное происходит не на поле.

Ваш взгляд на текущий турнир. Какой момент этого ЧМ войдет в историю? Можете написать материал по горячим следам! Качественный разбор матча – это такой же яркий текст, как и воспоминание.

И помните: это только подсказки. Мы не загоняем вас в рамки. Хотите написать психологический разбор природы решающего пенальти? Отлично. Разобрать тактику конкретного матча как шахматную партию? Вперед! Ваша тема может быть абсолютно любой.

Никогда не публиковались на Трибуне? Не стесняйтесь!

Отбросьте мысль «я никогда не писал, куда мне участвовать». Этот конкурс не про регалии и известность. Победить может абсолютно любая история, любой пост.

Важный лайфхак: вы можете выпустить несколько постов – не ограничивайтесь одним! Хотите написать и про драматичный провал, и про смешной эпизод, и про тактический ход? Пробуйте разные форматы. Чем больше историй, тем выше вероятность успеха. Мы рады каждому тексту.

Если возникнут вопросы, задавайте их в нашем чате авторов Трибуны. Присоединяйтесь, будем на связи!

Удачи!

👉 Полные правила конкурса

Фото: Gettyimages.ru /Hector Vivas