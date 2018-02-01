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    Стадион - Храм футбола
    Узнаете от нас все о стадионах со всего мира
      Автор Дамир Рамазанов

      Стадион «Олимп-2»

      Знаете ли Вы кто играл на стадионе ФК «Ростов» 12 лет? Какие именитые клубы приезжали на берега Дона? Как раньше называлась арена и кому она принадлежала?
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      Автор Дамир Рамазанов

      Стадион «Петровский»

      Во сколько раз нынешняя домашняя арена Сине-Бело-Голубых дороже бывшей?! Дешевле в Эрмитаж или на Петровский? Куда делся стадион во время Великой Отечественной войны?
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      9
      Автор Дамир Рамазанов

      РЖД Арена//Стадион «Локомотив»

      Почему все называют этот стадион Локомотив,а не РЖД Арена? Что же необычное стоит возле стадиона «РЖД Арена»? И для чего внутри глубокий трёхметровый ров? Интересно узнать ответы на эти вопросы тогда приступай к чтению второй моей статьи о стадионах....
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      Автор Дамир Рамазанов

      Estadio Sentenario.Стадион «Сентенарио»

      Estadio Sentenario,что в переводе с испанского: «Стадион столетнего юбилея». «Сентенарио» до ста летнего юбилея осталось 12,5 лет,так почему же он так называется?Что происходило на арене в год ее открытия?И почему этот стадион считается самым успешным для сборной Уругвая? В этом посту отвечу на эти вопросы и расскажу много чего интересного об этом историческом стадионе!
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