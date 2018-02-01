Стадион - Храм футбола

Почему все называют этот стадион Локомотив,а не РЖД Арена?
Что же необычное стоит возле стадиона «РЖД Арена»?
И для чего внутри глубокий трёхметровый ров?
Интересно узнать ответы на эти вопросы тогда приступай к чтению второй моей статьи о стадионах....
Estadio Sentenario,что в переводе с испанского: «Стадион столетнего юбилея».
«Сентенарио» до ста летнего юбилея осталось 12,5 лет,так почему же он так называется?Что происходило на арене в год ее открытия?И почему этот стадион считается самым успешным для сборной Уругвая?
В этом посту отвечу на эти вопросы и расскажу много чего интересного об этом историческом стадионе!