Зимние очки

На выходных прошли соревнования в рамках кубков мира по лыжным видам, сноуборду и биатлону. Норвегия лидирует с большим отрывом, Австрия приблизилась к Германии в борьбе за второе место
По результатам женских спринта в биатлоне и гигантского слалома Германия сократила отставание от Норвегии на 4 очка. Впереди очень насыщенный уик-энд
Биалтлон вернулся - и там Россия в лидерах после мужского спринта
Сегодня состоялись лыжные спринты. Норвегия серьезно укрепила лидерство
В воскресенье завершились этапы в лыжных видах. В лидерах Норвегия
Подводим итоги первого дня кубков мира после Олимпиады. Лидируют пока Австрия и Норвегия