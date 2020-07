Кокорин расстроит «Спартак», «Юве» снова оступится. Теперь бьемся за миллион со звездами «Коммент. Шоу»

Вы в блоге «X5 – игра на миллион», который мы ведем вместе с букмекерской компанией Winline. Еженедельно мы делаем прогнозы на матчи европейских чемпионатов. Вы тоже можете их сделать (бесплатно!) в приложении Winline – и если отгадаете все пять, получите миллион рублей.

Сегодня прогнозы на яркие матчи РПЛ, АПЛ и Серии А дают Роман Гутцайт и журналист Sports.ru Александр Муйжнек. Вот матчи, которые им достались:

«Сочи» – «Спартак»

Победа «Сочи» – 2,72, ничья – 3.30; победа «Спартака» и ТМ2.5 – 5,20; победа «Спартака» и ТБ2.5 – 4.19

«Ювентус» – «Аталанта»

Победа «Юве» и ТМ3.5 – 3,16, победа «Юве» и ТБ3.5 – 4,32; ничья – 3,71; победа «Аталанты» – 3,37

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

Победа «Тоттенхэма» и ТМ2.5 – 5,69, победа «Тоттенхэма» и ТБ2.5 – 3,51; ничья – 3,49; победа «Арсенала» – 2,81

ЦСКА – «Рубин»

Победа ЦСКА с разницей 1 гол – 3,68, победа ЦСКА с разницей 2 гола – 5,03, победа ЦСКА с разницей 3 и больше – 5,96; ничья или победа «Рубина» – 2,41

«Наполи» – «Милан»

Победа «Наполи» и ТМ2.5 – 4,84, победа «Наполи» и ТБ2.5 – 2,95; ничья – 3,50; победа «Милана» – 3,54

«Сочи» – «Спартак»

Гутцайт: победит «Сочи» – 2.72

Три очка отделяют «Спартак» от шестого места (потенциально еврокубкового), а «Сочи» – от пятнадцатого (потенциально вылет), но более мотивированы хозяева. Никого крепче юношей «Ростова» после паузы так и не побеждали, перед битвам с конкурентами нужен задел, а дома в этом сезоне больше не сыграют – сочинцы точно будут настраиваться на три очка.

Плюс в хорошей форме атака: у Заболотного после паузы 3+1, у Кокорина – 4+1. Вдвоем они сделали гол «Зениту» – пришла пора расстроить «Спартак».

Муйжнек: победит «Спартак» ТБ 2,5 – 4.19

ЦСКА после отлучки Гончаренко принялся побеждать, «Локомотив» при Николиче тоже начал бодро (хватило на два тура, но уж как вышло). «Спартак» – всегда особый случай, но встряска со сменой гендиректора и тут может сказаться положительно. Да и Тедеско не будет действовать на нервы: Доменико дисквалифицировали до конца чемпионата.

«Спартак» проиграл ЦСКА, когда все ждали победы – и теперь снова добьется результата вопреки. Пропустят, например, от Кокорина, но в итоге-то победят – примерно той же ценой, что и в первом туре. Уже нет Фернандо, который метко навесил на Жиго, не будет судьи Москалева, проглядевшего тогда фол – но сдаться второму подряд андердогу будет совсем неприлично.

Один спартаковский воспитанник уже забил в ворота «Сочи» на «Фиште» – нужно брать пример.

«Ювентус» – «Аталанта»

Гутцайт: победа «Юве» и ТБ 3.5 – 4.32

Нас ждет игра про голы. «Ювентус» последний раз играл по нулям еще в сентябре – а даже вынув на неделе четыре от «Милана», сам отгрузил два. «Аталанта» забивает не просто больше «Юве», а больше всех в чемпионате – 85 за 31 тур!

За «Юве» в этот раз сыграют класс и домашнее поле: в Турине они не проигрывают матчи Серии А два года.

Муйжнек: победа «Аталанты» – 3.37

Поразительно, но предыдущие три матча «Аталанты» оказались низовыми – то есть и теперь тотал совсем не очевиден (тем более, и «Юве» не дурак раскрываться). Зато эти три матча Гасперини выиграл, а суммарно – последние одиннадцать (учитывая Лигу чемпионов).

Если удастся и теперь, то отставание от «Юве» сократится до шести очков. Наивно полагать, что Бергамо ввяжется в гонку за титул, но есть все шансы побиться с «Лацио» и «Интером» за вторую строчку – и победа в Турине придаст мегауверенность. В первом круге «Аталанта» тоже не должна была проигрывать, но сломалась в самом конце – верю, что теперь сделает выводы.

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

Гутцайт: ничья – 3.49

В июле «Тоттенхэм» обыграл дома «Вест Хэм» и «Эвертон», обоих минимальными усилиями, «ирисок» – в классическом стиле Жозе Моуринью. В оставшихся турах «шпоры» примут дома команды посерьезнее, «Лестер» и «Арсенал» – с ними будет труднее, и задач важнее, чем просто не проиграть в топ-матчах, у Жозе не будет.

«Им особо нечего праздновать, их ситуация в таблице очень схожа с нашей», – говорил Жозе об «Арсенале», отвечая на подкол в соцсетях. И это верно: даже выдав серию сухих побед и прорвавшись в финал Кубка Англии, «Арсенал» не едет к соседям по северному Лондону очевидным фаворитом.

Муйжнек: победа «Тоттенхэма» ТМ 2.5 – 5.69

Прогноз ради того, чтобы не расстраиваться в случае провала «Арсенала». Дома «Тоттенхэм» не проигрывает в этом дерби пять лет, а в последнее время чувствует себя уверенно (хотя с «Борнмутом» на выезде в последнем туре играли чудовищно). Жозе вдохновится свежей репликой Тьерри Анри и смотивирует «шпор» на «Арсенал». Если разберется, как попадать в створ (с «Борнмутом» это не удалось – впервые в сезоне), должен добывать скромную победу в один гол. Иначе и так неизбежное и скорое изгнание будет совсем позорным.

ЦСКА – «Рубин»

Гутцайт: победа ЦСКА с разницей в 2 гола – 5.03

ЦСКА в роскошной форме: три победы и 10:0 в последних трех турах, голы и ассисты Влашича и Чалова, стабильный состав и Гончаренко, способный изменять привычной тактике и преодолевать стресс. Его хороший знакомый Леонид Слуцкий в «Рубине» хочет играть в привлекательный футбол, а не от глухой обороны. И ЦСКА даст такую возможность, но как раз этой открытостью и воспользуется – а лидеры атаки снова не будут скромничать.

Муйжнек: победа ЦСКА с разницей в 1 гол – 3.68

У ЦСКА и правда мощнейшая серия – но в этот раз придется сложнее, чем за последние две недели. Слуцкий освоился в Казани, тащит даже несостоявшийся армеец Денис Макаров, а в трех последних турах Юрий Дюпин не пропускает вообще ничего. С «Уфой» и «Оренбургом» это не тянет на подвиг, но как вам семь спасений в игре с «Краснодаром»?

ЦСКА свое заберет (боже, я на полном серьезе говорю это про ЦСКА), но из благодарности к Слуцкому Гончаренко не будет слишком усердствовать: на следующей неделе – решающая битва за Лигу чемпионов с «Локомотивом».

«Наполи» – «Милан»

Гутцайт: ничья – 3.50

Обе команды недавно обыграли «Ювентус», обе на ходу и всего в двух очках друг от друга, обе прекрасно мотивированы. Не могу отдать преимущество ни «Наполи», ни «Милану»: вероятнее всего ничья.

Муйжнек: победа «Наполи» и ТБ 2.5 – 2.95

Я, как и вы, рад выносу «Ювентуса» на «Сан-Сиро», но призываю не обольщаться. Златан не станет напрягаться второй раз за неделю, а всей команде незачем впрягаться за Пиоли: все ближе приход Рангника. «Наполи» не упустит место в зоне Лиги Европы – и в воскресенье сделает к ней решающий шаг.

