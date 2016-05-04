Если работать с головой, то все получится. Даже в российском спорте.
Особенно в России
Мне примерно 146 раз говорили, что никогда мне не удастся раскрутить прыжки в воду, что это не зрелищно, не популярно и т.д. Но сегодня многие замолчали. Так как не понимают, как я без копейки вложений сделал канал на YouTube про прыжки в воду, который по подписчикам и средним просмотрам больше, чем канал ФК Локомотив, ФК Краснодар, ФК Рубин или просто все клубы ФНЛ вместе взятые. Я сделал это сам, без Газпрома или Лукойла. Сегодня мы с командой делаем следующий шаг...
Официально утвержденный медальный план для прыгунов в воду в Рио-2016 был 1-1-1, то есть золото-серебро-бронза. Прыгуны привезли 0-0-0. Где-то соревнования разворачивались драматично, где-то не повезло, где-то шансы были минимальными. Пробежимся по порядку: в прыжках в воду разыгрывается 8 комплектов медалей, где наши металлы? Почему так получилось? Велика ли была вероятность успеха? И чего ожидать от Токио-2020? Запаситесь терпением: кропотливый лонг-рид от президента Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадима Бабешкина.
Трой Дюмей, 36-летний техасец, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный медалист чемпионата мира, 38-кратный чемпион США, вчера прыгнул свой последний прыжок в карьере, заняв 4 место на отборочном чемпионате США. Сначала он улыбался, но когда зрители устроили ему овации, то эмоции взяли вверх...
Исследовав множество постов на многоуважаемом Sports.ru, я так и не понял, есть ли тут место прыжкам в воду. В любом случае, начну свое повествование с видео. Недавно был на этапе Мировой Серии FINA в Казани, где собрались лучшие прыгуны планеты...
22 марта 11:40
5 причин, почему прыжки в воду круче футбола?
21 марта 14:23
Полные трибуны на прыжках в воду через YouTube? Это реально
28 августа 2016 17:24
Сборная России по прыжкам в воду в Рио выполнила медальный план на 0%
26 июня 2016 12:55
Как в США провожали чемпиона перед его последним прыжком в карьере
4 мая 2016 02:24
Лучшие прыжки. Первый пост
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