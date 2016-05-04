21 марта 14:23 | Автор Автор Vadim Babeshking Полные трибуны на прыжках в воду через YouTube? Это реально Мне примерно 146 раз говорили, что никогда мне не удастся раскрутить прыжки в воду, что это не зрелищно, не популярно и т.д. Но сегодня многие замолчали. Так как не понимают, как я без копейки вложений сделал канал на YouTube про прыжки в воду, который по подписчикам и средним просмотрам больше, чем канал ФК Локомотив, ФК Краснодар, ФК Рубин или просто все клубы ФНЛ вместе взятые. Я сделал это сам, без Газпрома или Лукойла. Сегодня мы с командой делаем следующий шаг... Рейтинг +26

4 мая 2016 02:24 | Автор Автор Vadim Babeshking Лучшие прыжки. Первый пост Исследовав множество постов на многоуважаемом Sports.ru, я так и не понял, есть ли тут место прыжкам в воду. В любом случае, начну свое повествование с видео. Недавно был на этапе Мировой Серии FINA в Казани, где собрались лучшие прыгуны планеты... Рейтинг +4