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    Вжух и полетели

    Вжух и полетели

    Если работать с головой, то все получится. Даже в российском спорте.

    Лента блога О блоге и авторах
    |Автор Vadim Babeshking

    5 причин, почему прыжки в воду круче футбола?

    Особенно в России

    Александр Кокорин, Павел Мамаев, Криштиану Роналду
    Рейтинг +20
    6 комментариев
    |Автор Vadim Babeshking

    Полные трибуны на прыжках в воду через YouTube? Это реально

    Мне примерно 146 раз говорили, что никогда мне не удастся раскрутить прыжки в воду, что это не зрелищно, не популярно и т.д. Но сегодня многие замолчали. Так как не понимают, как я без копейки вложений сделал канал на YouTube про прыжки в воду, который по подписчикам и средним просмотрам больше, чем канал ФК Локомотив, ФК Краснодар, ФК Рубин или просто все клубы ФНЛ вместе взятые. Я сделал это сам, без Газпрома или Лукойла. Сегодня мы с командой делаем следующий шаг...

    болельщики, прыжки в воду
    Рейтинг +26
    3 комментария
    |Автор Vadim Babeshking

    Сборная России по прыжкам в воду в Рио выполнила медальный план на 0%

    Официально утвержденный медальный план для прыгунов в воду в Рио-2016 был 1-1-1, то есть золото-серебро-бронза. Прыгуны привезли 0-0-0. Где-то соревнования разворачивались драматично, где-то не повезло, где-то шансы были минимальными. Пробежимся по порядку: в прыжках в воду разыгрывается 8 комплектов медалей, где наши металлы? Почему так получилось? Велика ли была вероятность успеха? И чего ожидать от Токио-2020? Запаситесь терпением: кропотливый лонг-рид от президента Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадима Бабешкина.

    прыжки в воду, Юлия Тимошинина, Екатерина Петухова, сборная России (прыжки в воду), Евгений Кузнецов, Олег Зайцев, Надежда Бажина, Евгений Новоселов, Алексей Власенко, Илья Захаров
    Рейтинг +10
    6 комментариев
    |Автор Vadim Babeshking

    Как в США провожали чемпиона перед его последним прыжком в карьере

    Трой Дюмей, 36-летний техасец, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный медалист чемпионата мира, 38-кратный чемпион США, вчера прыгнул свой последний прыжок в карьере, заняв 4 место на отборочном чемпионате США. Сначала он улыбался, но когда зрители устроили ему овации, то эмоции взяли вверх...

    прыжки в воду, сборная США (прыжки в воду)
    Рейтинг +8
    0 комментариев
    |Автор Vadim Babeshking

    Лучшие прыжки. Первый пост

    Исследовав множество постов на многоуважаемом Sports.ru, я так и не понял, есть ли тут место прыжкам в воду. В любом случае, начну свое повествование с видео. Недавно был на этапе Мировой Серии FINA в Казани, где собрались лучшие прыгуны планеты...
    Рейтинг +4
    0 комментариев
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