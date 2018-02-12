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    Sports.ru
    baltika

    За уши из болота
    Блог о развитии самого не патриотичного спорта в глубинке.
      Автор Никита Шемякин

      Немного о душевном. Или эмоциональная составляющая тренировочного процесса

      Ученые до сих пор не доказали существование души у человека, доподлинно не известно что это такое, плод нашего воображения или что-то, что выше нашего понимания. Тем более, не известно, есть ли душа у коллектива... Я точно не знаю, но как и в случае со своей, человеческой душой, я её чувствую, я чувствую душу команды. И как раз о ней собираюсь сегодня повествовать.
      +10
      Автор Никита Шемякин

      Как всё начиналось?! Читать не обязательно

      Сегодня в моей голове пусто, такое бывает, поэтому я написал текст, который не обязателен для ознакомления, точнее, я даже не советую его читать. Это скорее для себя, просто запечатлел свои воспоминания о первых шагах в Американском футболе. Думаю, что в дальнейшем такие посты изредка будут появляться, но в анонсе я буду писать об этом, чтоб Вы не тратили своё время на воду. Всем спасибо, подписывайтесь.
      +12
      Автор Никита Шемякин

      Ты Чемпион! Что дальше?!

      Начну своё повествование с мысли, которая пришла ко мне в голову сегодня и помешала мне съездить в центр по делам. С места в карьер. Хочу поговорить о жизни после спорта, не важно большого спорта и любительского, не важно сумо или шахматы. В общем читайте, господа.
      +12
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