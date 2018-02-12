За уши из болота

19 февраля, 19:06 Автор Никита Шемякин Немного о душевном. Или эмоциональная составляющая тренировочного процесса Ученые до сих пор не доказали существование души у человека, доподлинно не известно что это такое, плод нашего воображения или что-то, что выше нашего понимания. Тем более, не известно, есть ли душа у коллектива... Я точно не знаю, но как и в случае со своей, человеческой душой, я её чувствую, я чувствую душу команды. И как раз о ней собираюсь сегодня повествовать.

13 февраля, 13:53 Автор Никита Шемякин Как всё начиналось?! Читать не обязательно Сегодня в моей голове пусто, такое бывает, поэтому я написал текст, который не обязателен для ознакомления, точнее, я даже не советую его читать. Это скорее для себя, просто запечатлел свои воспоминания о первых шагах в Американском футболе. Думаю, что в дальнейшем такие посты изредка будут появляться, но в анонсе я буду писать об этом, чтоб Вы не тратили своё время на воду. Всем спасибо, подписывайтесь.