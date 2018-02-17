Спортивные прогнозы. лучшее

17 февраля, 22:26 Автор volodinborys Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия В этом матче я ожидаю зрелище как с одной так и с другой стороны!!!Доркмунд не унывает после ухода Обамеянга и шикарно задействует Батшуаи

17 февраля, 22:12 Автор volodinborys Монпелье - Генгам Генгам сейчас не выглядит той командой, которая способна в гостях отобрать очки у такой организованной команды, как Монпелье.

17 февраля, 22:08 Автор volodinborys Брюгге - Генк Брюгге» забивает более 2 мячейв 8 домашних матчах кряду.

17 февраля, 22:05 Автор volodinborys Дженоа - Интер М В последних 5 играх между собой команды голами не обменивались.