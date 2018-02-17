Спортивные прогнозы. лучшее

В этом матче я ожидаю зрелище как с одной так и с другой стороны!!!Доркмунд не унывает после ухода Обамеянга и шикарно задействует Батшуаи
Генгам сейчас не выглядит той командой, которая способна в гостях отобрать очки у такой организованной команды, как Монпелье.
Брюгге» забивает более 2 мячейв 8 домашних матчах кряду.
В последних 5 играх между собой команды голами не обменивались.
Малага является аутсайдером чемпионата, команда занимает последнее место в таблице и набрала всего 13 очков. Валенсия располагается на третьей строчке и имеет 43 очка в активе.