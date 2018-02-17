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    baltika

    Спортивные прогнозы. лучшее
    подборка лучших прогнозов
      Автор volodinborys

      Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия

      В этом матче я ожидаю зрелище как с одной так и с другой стороны!!!Доркмунд не унывает после ухода Обамеянга и шикарно задействует Батшуаи
      0
      Автор volodinborys

      Монпелье - Генгам

      Генгам сейчас не выглядит той командой, которая способна в гостях отобрать очки у такой организованной команды, как Монпелье.
      +4
      Автор volodinborys

      Брюгге - Генк

      Брюгге» забивает более 2 мячейв 8 домашних матчах кряду.
      +3
      Автор volodinborys

      Дженоа - Интер М

      В последних 5 играх между собой команды голами не обменивались.
      0
      1
      Автор volodinborys

      Малага - Валенсия

      Малага является аутсайдером чемпионата, команда занимает последнее место в таблице и набрала всего 13 очков. Валенсия располагается на третьей строчке и имеет 43 очка в активе.
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