Вой и ворчание

Модификация правил фигурного катания – вещь весёлая. Но и опасная – своими последствиями.
Так как разговор немного начали, внесу свои два пенса. Чему надо учить школьников на «физре»?
Полная бездарность и бездеятельность чиновников углубляет яму, в которую попал российский спорт
Надо ли говорить здесь о дуэли двух спортсменок – или всё же о тенденции?
Именно эти два лекарства пришли в голову во время просмотра короткой программы у мужчин.
После едва ли не каждого чемпионата по футболу или хоккею мы читаем очередные сетования на «провал» сборной.
Итак, стрелочник назначен твёрдо, уже некоторое время назад. Господин на «Р» и коктейли лил, и базы взламывал, и порнуху по сети смотрел. Воплощённое зло. И что? Несколько вопросов, на которые ответ не дан.
Сериал с дисквалом ребят из зимних видов продолжается.
Так можно. Главное - правильно понять цель этого действия. И даже нужно. Другой вопрос, что это не о спорте.
Популяризация футбола от «Матч-ТВ», как она есть, или я чего-то не понимаю?