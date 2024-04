Я выбежал на поле с фанатами «Байера» – и передам вам частичку счастья ❤️

Незабываемые эмоции Валерия Самсонова.

Валерий Самсонов зафиксировал историческое счастье в 150-тысячном Леверкузене.

***

Поезд из Дюссельдорфа в Кельн наливается красным – Леверкузен спрятался между двух крупных городов на западе Германии.

Болельщики «Байера» спокойно заполняют вагон, звеня пивными бутылками – в стране не запрещено пить на улице и пока еще можно в поездах.

В Леверкузене четыре жд-станции, половина из них – возле «Бай-Арены». Дорога от одной проходит через парк, другая – сквозь город по Бисмаркштрассе, которую за несколько дней до матча переименовали в проспект Хаби Алонсо.

Здесь уже почти все дома в атрибутике «Байера».

«Мне 53, из которых 45 болею за «Байер», – говорит Андре. – Отец взял меня на футбол, еще когда мы играли во Второй Бундеслиге. С тех я многое пережил и только две-три недели назад понял, что чемпионство реально. А сейчас мы в шаге от титула. Невероятно! И еще будет прикол, если «Кельн» вылетит – плюс один повод отметить этот сезон («Кельн» – ближайший из соперников Бундеслиги, между городами 15 км – Sports).

Уже предупредил босса, не ждать меня завтра на работе. Сказал, что напишу во вторник, как буду себя чувствовать, ха-ха».

В километре от стадиона бар Stadion Büdchen, где фанатский актив распевает (клубные песни) и распивает (кельш – светлое пиво, которое варят в соседнем Кельне, а подают в бокалах 0,2).

За порядком присматривают несколько полицейских и одна картонная голова.

Дальше – самодельный чемпионский мерч. Футболка – 20 евро, шарф – 15, панамка – 10.

«В молодости я был длинноволосым блондином, как [хавбек «Байера» из прошлого Карстен] Рамелов, – вспоминает Сандро из Швейцарии. – Он был моим кумиром, так я стал болеть за «Байер». В 2009-м, когда мне было 22, впервые попал на стадион и теперь посещаю 5-7 матчей в сезоне. Добираюсь обычно на поезде за семь часов».

Сандро – справа

Похоже, у «Байера» удивительное свойство – притягивать болельщиков из-за границы, хотя для немцев это все еще странный выбор .

Перед стадионом – уже праздник: файеры, петарды, хлопушки. Стюарды вежливо просят болельщиков, ожидающих клубный автобус, отойти чуть дальше, и заряжают собравшихся, крича в мегафон «Ба-йер» и «Ле-ва-ку-зн».

Вокруг арены часто встречаются грустные фанаты с табличкой suche ticket – ищу билет.

***

Голы «Байера» празднует под песню Around the World (La La La La La) немецкой группы A Touch Of Class, которая существовала всего четыре года и выпустила два альбома.

Уже к 80-й минуте разгрома «Вердера» болельщики активно спрыгивали с трибун к рекламным бортам. По стадиону несколько раз объявили, что выход на газон во время матча запрещен, но предупреждение не сработало.

Например, фанаты оказались на поле, когда Виртц сделал дубль на 83-й. И отступили только после вмешательства стюардов, просьб футболистов и Алонсо, который тоже выскочил на газон.

А затем после хет-трика Виртца, когда на табло было 89:30. Но арбитр не стал портить праздник: подождал на боковой полминуты и дал финальный свисток ровно на 90-й.

Дальше – контролируемый хаос, с которым в «Байере» согласились заранее. «Главное, чтобы болельщики бурно отпраздновали. Они этого очень заслуживают. Но нам еще играть тут, нам еще нужно поле [в хорошем состоянии]», – улыбался перед матчем Алонсо.

На газоне «Бай-Арены» – объятия, поцелуи и слезы. Лавируя между фанатами, хочется плакать самому – настолько заразительно леверкузенское счастье!

Дирк – слева

«Прекрасный день, который я ждал 30 лет, – выдыхает Дирк. – До этого момента я плакал дважды: оба раза от горечи – в 2002-м, когда мы упустили победы в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Сейчас третий – от счастья!»

«Я плачу весь день, – признается Бьорн. – До матча – от предвкушения, сейчас – от осознания чемпионства. Теперь нужно это как следует отметить».

«Не уверен, что Лука полностью понимает, что сегодня произошло. Хотя он активно поддерживал команду весь сезон, а ему всего три года, – говорит Кристоф с сыном на плечах. – Сейчас поеду домой к еще двум детям – и будем отмечать. Не уверен, что завтра кто-то в Леверкузене выйдет на работу, ха-ха».

«Зачем целую газон? – переспрашивает Кристиан. – Это невероятный момент, который я хочу запомнить навсегда. Я еще не до конца в это верю, но после стольких фэйлов мы наконец чемпионы. Сфоткался с таблом, чтобы потом показывать это фото детям».

Некоторые фанаты уйдут со стадиона с сувенирами.

«Дал 20 евро чуваку, который успел срезать сетку, и он отрезал кусочек мне», – радуется Никлас.

«Урвать флаг было настоящим испытанием, – рассказывает Йонас. – Стоял возле одного угла, но там все толкались. Перешел на другой край. Там никого, кроме полиции. Меня начали прогонять, но, к счастью, по стадиону объявили, что матч окончен – и я побежал на поле.

Осталось найти особое место для флага дома. Наверное, повешу в гостиной над телевизором, чтобы всегда помнить о чемпионстве».

«Алонсо – футбольный бог, – говорит Мачек. – Мне 35, и 30 лет я ждал этого момента. Как после такого на него не молиться?»

Пресс-конференцию тренера транслировали на табло. Как только испанец появился на экране, стадион зарядил: «Хаби! Алонсо!»

Испанский тренер ловко чеканил ответы на немецком, испанском и английском, а в конце перекинул мостик в следующий сезон: «Надеюсь, он будет еще успешнее».

Сразу после матча в фан-шопе «Байера» появился чемпионский мерч. Вот такая футболка стоит 25 евро для всех и 20 – для членов фан-клуба.

В городе, где нет общепринятой точки празднования, безудержное веселье выдавали только без конца сигналящие автомобилисты, скромные фейерверки и облепленные фанатами бары.

Официальное празднование запланировано на конец мая.

Теперь Леверкузен ждет победу в Лиге Европы, а потом – и в Лиге чемпионов!

