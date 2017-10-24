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    Все о красноярском спорте
    БК Енисей и другие
      Автор Андрей Усаков

      Человек легенда!

      Самый техничный борец начала двадцатого века, чемпион мира и секс-символ царской России. Он родился в Латвии, стал атлетом в Сибири, а первый чемпионский пояс добыл в Средней Азии.
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      Автор Андрей Усаков

      Этап Кубка Мира по биатлону в Тюмени отменен – что дальше?

      Спустя неделю после отмены сочинского чемпионата мира по бобслею и скелетону, допинговый кризис добрался и до нашего биатлона. Россия лишилась мартовского этапа Кубка Мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.
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      Автор Андрей Усаков

      Скрытая угроза

      15 декабря красноярский «Енисей» открывает свое выступление в ТОП-24 Кубка ФИБА выездным матчем против самой популярной баскетбольной команды Нидерландов - «Донар Гронинген». Что такое голландский баскетбол, и с чем его едят, сейчас узнаем!
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