Все о красноярском спорте

Спустя неделю после отмены сочинского чемпионата мира по бобслею и скелетону, допинговый кризис добрался и до нашего биатлона. Россия лишилась мартовского этапа Кубка Мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.
Несправедливо забытые имена. О прошедшем в Новом Уренгое Кубке России по северному многоборью.
15 декабря красноярский «Енисей» открывает свое выступление в ТОП-24 Кубка ФИБА выездным матчем против самой популярной баскетбольной команды Нидерландов - «Донар Гронинген». Что такое голландский баскетбол, и с чем его едят, сейчас узнаем!