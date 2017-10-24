Все о красноярском спорте

24 октября 2017, 18:03 Автор Андрей Усаков Человек легенда! Самый техничный борец начала двадцатого века, чемпион мира и секс-символ царской России. Он родился в Латвии, стал атлетом в Сибири, а первый чемпионский пояс добыл в Средней Азии.

23 декабря 2016, 20:18 Автор Андрей Усаков Этап Кубка Мира по биатлону в Тюмени отменен – что дальше? Спустя неделю после отмены сочинского чемпионата мира по бобслею и скелетону, допинговый кризис добрался и до нашего биатлона. Россия лишилась мартовского этапа Кубка Мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.

9 декабря 2016, 11:57 Автор Андрей Усаков Двойной рекорд от Красноярского края Несправедливо забытые имена. О прошедшем в Новом Уренгое Кубке России по северному многоборью.