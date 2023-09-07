Еще один игрок «Юнайтед» попал в громкую историю, связанную с домашним насилием. Как известно, против Антони выдвинула обвинения его бывшая девушка Габриэла Каваллин.

Футболист уже ощутил на себе первые последствия случившегося. Антони исключен из заявки сборной Бразилии на сентябрьские матчи. «МЮ» осведомлен о ситуации и пока решил отказаться от комментариев.

Розилен Силва, нынешняя дама сердца бразильца, с чемоданами покинула дом игрока. В чем причина такого поступка девушки – загадка.

Каваллин же столкнулась с хакерской атакой. По крайней мере, так считает сама Габриэла. Она заявила, что ее номер телефона слили в сеть.

Теперь на ее мобильный поступают звонки и сообщения с неизвестных номеров, а ее аккаунты в соцсетях пытаются взломать. Она поделилась скриншотом входящих сообщений, подписав:

«Те, кому не о чем говорить, и те, кому не хватает фактов, чтобы доказать свою позицию, ведут грязную игру. Они сливают номер моего телефона, пытаются взломать меня. Друзья, если я вам не отвечу, вы будете значить, почему».

Девушка связывает налет хакеров с ее попыткой открыто выступить против домашнего насилия и рассказать ее взгляд на отношения с Антони.

Интересно другое, как в ситуации с бразильцем поведет себя «Юнайтед». Ведь клубу необходимо быть последовательным. Как мы помним, в случае с Гринвудом, клуб отстранил игрока от работы с командой.

А как «дьяволы» поступят с Антони?