Новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Фулхэм»
В воскресенье на «Олд Траффорд» приедет «Фулхэм», чтобы попытаться одолеть «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников.
Новости команд
«МЮ»
У «красных дьяволов» немало потерь. Ван де Бек и Эриксен выбыли до конца сезона. Гарначо также рискует пропустить все последующие матчи «МЮ» в кампании.
Каземиро не сыграет против «Фулхэма» из-за дисквалификации. Участие в матче Антони и Марсьяля пока находится под вопросом.
«Фулхэм»
У гостей травмированных меньше. В Манчестер из-за повреждений не отправятся Курзава, Кебано и Кэрни. Виллиан, возможно, выйдет на поле в кубковой встрече.
Возможные составы
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