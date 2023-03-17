United Tweets
Блог

Новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Фулхэм»

Клубы Клубы
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Антони Антони
Футбол Футбол

В воскресенье на «Олд Траффорд» приедет «Фулхэм», чтобы попытаться одолеть «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников.

Новости команд

«МЮ»

У «красных дьяволов» немало потерь. Ван де Бек и Эриксен выбыли до конца сезона. Гарначо также рискует пропустить все последующие матчи «МЮ» в кампании.

Каземиро не сыграет против «Фулхэма» из-за дисквалификации. Участие в матче Антони и Марсьяля пока находится под вопросом.

«Фулхэм»

У гостей травмированных меньше. В Манчестер из-за повреждений не отправятся Курзава, Кебано и Кэрни. Виллиан, возможно, выйдет на поле в кубковой встрече.

Возможные составы

Какой прогноз даете на матч?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий