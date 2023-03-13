Антони был одним из футболистов, утешавших Каземиро после удаления в матче с «Саутгемптоном» (0:0), которое довело бразильца до слез.

Антони поддержал Каземиро и в публичном пространстве, отправив сообщение в социальных сетях.

«Мы всегда будем вместе, брат! Выше голову, впереди нас еще многое ждет».

На 32-й минуте встречи Каземиро в таранном подкате въехал в ноги Алькараса. Бразильцу, возможно, немного не повезло с удалением: изначально рефери дал ему желтую карточку, но после того, как VAR посоветовал ему еще раз посмотреть на эпизод, он изменил решение, и бразилец получил красную.

В результате Каземиро пропустит четыре домашних матча, в том числе следующие три матча Премьер-лиги за «Юнайтед».