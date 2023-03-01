И фанатам «МЮ» это точно должно понравиться.

«Эрик [тен Хаг] очень важен для команды», — сказал Антони в интервью MUTV.

«Его энергия, уверенность, интеллект и стратегия невероятны. Все, что он говорит нам перед матчем, происходит на поле, так что он часть всего этого. Это мой третий трофей вместе с ним. Мы обнялись после матча, и он сказал: «Их будет еще больше». У нас одинаковый менталитет.

Я не из тех, кто довольствуется малым, я хочу трофеев и всего остального, и в команде есть много игроков, которые думают так же. Этот менталитет распространяется внутри команды, и все гребут в одном направлении».

После того, как «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги, тен Хаг даже танцевал с Антони и Лисандро Мартинесом, празднуя первый трофей вместе с командой. Тренер и игроки выстроили прекрасные отношения, и наверняка их впереди действительно ждет немало трофеев

Уже сегодня «красные дьяволы» могут приблизиться к еще одному финалу, сегодня им предстоит сыграть с «Вест Хэмом» в 1/8 Кубка Англии.