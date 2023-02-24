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Лучший − Антони, худший − Рэшфорд. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Барселоны»

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Совершили отличный камбэк.

Начало матча как будто не предвещало ничего позитивного для «Юнайтед», так как «Барселоне» удалось забить быстрый мяч: после спорного фола в штрафной Левандовский реализовал пенальти. В первом тайме каталонцы выглядели чуть предпочтительнее манкунианцев, но развить успех у них не получилось.

Во втором тайме инициатива перешла в руки команды Тен Хага. Фреду удалось забить быстрый мяч, когда команды еще не успели разогреться после перерыва. Победный гол на счету Антони, чей удар в продолжительной атаке оказался лучше, чем у него партнеров по команде.

Лучший игрок матча − Антони. Вингер вышел на поле во втором тайме вместо Ваута Вегорста, который оказался практически бесполезен в той тягучей игре, которую предложил соперник. Бразилец забил победный мяч и помог команде добить слегка подуставшего соперника. Разве этого недостаточно, чтобы стать лучшим?

Худший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Англичанин настолько высоко поднял планку своей великолепной формой, что каждый матч без забитых мячей можно практически автоматически заносить в разряд худших. Однако форвард сегодня действительно провел плохую игру: он был практически изолирован от команды, на его счет всего 8 точных передач из 13 попыток, 2 из 9 выигранных дуэлей, 13 потерь мяча и всего два удара − оба мимо ворот.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

3 комментария

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KAIR. BISHKEK
Рэш молодец, если бы делился мячом даже при такой опеке смог бы сделать результативное действие. GGMU
+4
0
+4
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Pushkin_CR7
Персонально очень строго и сильно играла Барса против Маркуса, но это неважно. Барса действительно хорошо подготовилась к матчу в целом, что пришлось убирать Ваута.
Бруну очень хотел победить, и, как обычно бывает в таких матчах, был чрезмерно заведенным, что выливалось в грубости на поле, ошибки.
Всех с победой, впереди еще более важный матч.
GGMU
+2
0
+2
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Freedoms
Да с такой опекой не один игрок не показал бы лучшей игры. Реш молодец в любом случии
+4
0
+4
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