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    ЮграМегаСпорт
    Новости югорского спорта: все о спортсменах и мероприятиях ЮграМегаСпорт
      Автор Иван Югорский

      Андрей Белофастов: Мы готовы биться за золотые медали!

      Отгремела битва на ханты-мансийской воде между женскими ватерпольными сборными России и Испании, в которой победу в упорном противостоянии завоевала Непобедимая армада со счетом 9:7. И когда эмоции уже остыли, тренер женской сборной России, бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года Андрей Белофастов рассказал пресс-службе АУ «ЮграМегаСпорт» о развитии водного поло в стране и дальнейших перспективах команды. — Андрей Владимирович, где прошел ваш тренерский дебют, и как пришло это решение. — Интересно, что первый серьезный опыт тренерской деятельности я получил именно в ...
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      Автор Иван Югорский

      Владимир Лазарев: Популяризация тенниса– это достижение спортсменов

      Накануне в окружной столице Югры завершился отборочный этап Зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. В Ханты-Мансийск приехали сильнейшие теннисисты из восьми стран. По окончанию соревнований пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт» побеседовала с вице-президентом Федерации тенниса России Владимиром Лазаревым. — Владимир Александрович, как вы оцениваете уровень организации данного турнира в Ханты-Мансийске? — Оценить сложно, но я успел поспрашивать. Спросил у главного судьи, у тренеров нашей сборной команды, и все единодушны, что все здесь хорошо, словом...
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      Автор Иван Югорский

      Что такое суперспринт, и зачем его смотреть?

      Биатлон за свою почти вековую историю претерпел значительные изменения. Демонстрационные «соревнования военных патрулей» превратились в один из самых популярных зимних видов спорта с многомиллионной армией болельщиков. Но этого результата невозможно было бы достичь без существенных изменений в регламенте и правилах соревнований. Первые изменения коснулись мишеней и стрельбища, когда было введено единое расстояние в 150 метров до цели на огневом рубеже, затем и это расстояние сократили до 50 метров, что дало толчок строительству биатлонных стадионов. Постепенно начали появляться нов...
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      Автор Иван Югорский

      Денис Лебедев: До усталости и еще три раза

      В Белоярском продолжается XV Кубок мира нефтяных стран по боксу памяти героя социалистического труда Фармана Салманова. Сегодня спотсмены из 17 стран мира проводят свои полуфинальные поединки. Почетным гостем турнира стал чемпион мира по версиям WBA (2012 г. – по н.в.), IBF (2016 г.) Денис Лебедев. Пресс-службе «ЮграМегаСпорт» удалось побеседовать с боксером о впечатлениях от турнира, разнице между любительским и профессиональным боксом, а также о предстоящей защите чемпионского титула. — Денис Александрович, поделитесь своими впечатлениями от Белоярского и от Кубка мир...
      +3
      Автор Иван Югорский

      Андрей Кириленко: Участие российских спортсменов под нейтральным флагом — нонсенс

      Звезда и рекордсмен NBA, бронзовый призер Олимпиады 2012 года, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в ходе своего мастер-класса в Ханты-Мансийске ответил на вопросы журналистов. — Андрей Геннадьевич, расскажите о причинах приезда в Ханты-Мансийск? — Здесь несколько причин. Обязателен образовательный момент, хочется провести время с нашими детьми, поделиться опытом, а еще, конечно же, обсудим вопрос развития баскетбола с руководством региона. В Югре баскетбол развит на достаточно высоком уровне. В регионе имеется профессиональный клуб Суперлиги, да не просто ко...
      +7
      Автор Иван Югорский

      Мастер-класс от легенды

      Вчера, 14 ноября, в спортивно-оздоровительном комплексе ЮГУ состоялся мастер-класс президента Российской Федерации баскетбола, призера Олимпиады 2012 года Андрея Кириленко. Встреча прошла в рамках всероссийского тура «10 000 километров баскетбола». В мероприятии также приняли участие победитель чемпионата России, обладатель Кубка России, победитель чемпионата Евролиги Владимир Дячок и чемпион Европы, четырехкратный чемпион России Никита Моргунов. Президент Российской Федерации баскетбола, призер Олимпиады 2012 года Андрей Кириленко встретился со студентами университета и провел ма...
      +12
      Автор Иван Югорский

      Александр Грушин: Это спортивная история, оставьте ее в покое

      Александр Грушин: Это спортивная история, оставьте ее в покое Заместитель руководителя управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России, заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин воспитал многих олимпийских чемпионов по лыжным гонкам, чьи имена вписаны в историю спорта. Он посетил Ханты-Мансийск для проведения семинаров на тему «Система планирования и отчетности тренеров» и «Методические рекомендации по организации тренировочного процесса групп для начальной подготовки», а в перерыве пообщался с пресс-службой &...
      +22
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      Автор Иван Югорский

      Рикко Гросс: Будем стараться повторить эстафетный успех и в Корее

      Рикко Гросс: Будем стараться повторить эстафетный успех и в Корее Тренировочный сбор основного состава мужской сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске подходит к концу, а старт нового биатлонного сезона, который станет для спортсменов олимпийским, уже совсем скоро. О результатах тренировок, подготовке команды к главным стартам четырехлетия и любви ханты-мансийцев к биатлону пресс-службе «ЮграМегаСпорт» рассказал старший тренер сборной России по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс. — Рикко, подходит к концу второй тренировочный сбор на снегу. Первый к...
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      Автор Иван Югорский

      Мужская сборная России по биатлону посетила матч хоккейной «Югры»

      Сегодня, 1 ноября, основная мужская сборная России по биатлону посетила домашний матч хоккейного клуба «Югра» против московских армейцев. Право открыть матч и произвести символическое вбрасывание досталось старшему тренеру сборной России по биатлону, четырёхкратному олимпийскому чемпиону, девятикратному чемпиону мира Рикку Гроссу. Спортсмены не только отдохнули от ежедневных тренировок сменой обстановки, но и поддержали столичных спортсменов. Напомним, что некоторые представители мужской сборной по биатлону также состоят в спортивном сообществе ЦСКА. Напомним, основной состав мужск...
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      Автор Иван Югорский

      Центр зимних видов спорта подтвердил свой статус

      В Ханты-Мансийске состоялось заседание исполнительного комитета финального этапа Кубка IBU сезона 2017/18. В совещании приняли участие рейс-директор IBU Феликс Биттерлинг, вице-президент и член Правления Союза биатлонистов России Вадим Мелихов, директора АУ «ЮграМегаСпорт», исполнительный директор восьмого этапа Кубка IBU Валерий Радченко, а также руководители отделов АУ «ЮграМегаСпорт» по направлениям. Валерий Радченко поприветствовал гостей города, приехавших в Ханты-Мансийск для инспектирования Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. В ходе проведения совещания...
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