5 марта, 08:25 Автор Иван Югорский Андрей Белофастов: Мы готовы биться за золотые медали! Отгремела битва на ханты-мансийской воде между женскими ватерпольными сборными России и Испании, в которой победу в упорном противостоянии завоевала Непобедимая армада со счетом 9:7. И когда эмоции уже остыли, тренер женской сборной России, бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года Андрей Белофастов рассказал пресс-службе АУ «ЮграМегаСпорт» о развитии водного поло в стране и дальнейших перспективах команды. — Андрей Владимирович, где прошел ваш тренерский дебют, и как пришло это решение. — Интересно, что первый серьезный опыт тренерской деятельности я получил именно в ...