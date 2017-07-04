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    L'équipe de la Republique
    Футбол по-французски.
    |Автор Alexander Trikachev

    Десятка лучших стрелков страны Де Голля

    Самые выдающиеся французские форварды последних пяти лет.

    Антони Модест, Виссам Бен-Йеддер, Арсенал, лига 1 Франция, Андре-Пьер Жиньяк, Антуан Гризманн, Лион, Димитри Пайет, Александр Ляказетт, Карим Бензема
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