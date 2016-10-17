Блог о челябинском хоккее
Большое интервью генерального менеджера «Трактора».
Лидер черно-белых и один из самых ярких хоккеистов КХЛ – о своем хоккейном пути, юбилейном сезоне «Трактора» и команде Анвара Гатиятулина.
Байки братьев Макаровых, реактивный Кручинин, юбиляр Кольцов, завершение «черного января» и другие яркие события матча «Трактор» vs ЦСКА.
История чешского центрфорварда, который поиграл в звеньях с Федоровым и Овечкиным, создал собственную коллекцию бейсболок, пропустил первую половину настоящего сезона, но вернулся в «Трактор».
Нападающий «Трактора» Семен Афонасьевский – о карьере хоккеиста, айстайме этого сезона, игре на открытом воздухе и доме за городом.
Канадский форвард «Трактора» – об успехах в изучении русского языка, игре с Максимом Афиногеновым, идеальной пенсии и величайших хоккейных разочарованиях.
Легендарный вратарь «Трактора» вспоминает адские тренировки Анатолия Тарасова, делится рыболовными историями Валерия Белоусова и рассуждает о перспективах Василий Демченко.
Чешский голкипер «Трактора» – о командной работе с Василием Демченко, персональной статистике и отсутствии страха перед летящей шайбой.
Центрфорвард «Трактора» Александр Шаров – о преодолении игровых кризисов, курьезных шайбах, «черной» душе и трех вещах, которые бы он изменил в мире.
Чешский нападающий «Трактора» – о любви к родному городу, успехах и неудачах за океаном, Кубке мира и феномене Ягра.
21 февраля 08:55
Евгений Губарев: Если совпадут все пазлы, у нас в плей-офф многое получится
11 февраля 16:00
«Теоретикам без разницы кого тренировать – гандболистов или хоккеистов». Лучший атакующий защитник России
3 февраля 10:08
Мир ярких эмоций. Как «Трактор» делает идеальное хоккейное шоу
28 декабря 2016 11:17
Иржи Новотны: Сейчас и здесь мне очень нужны победы с «Трактором»
19 декабря 2016 08:44
«В хоккее приходится жертвовать собой для победы команды»
30 ноября 2016 11:42
Ученик Афиногенова, жертва Куликова и друг Якупова. Игрок «Трактора», о котором пели песни за океаном
25 ноября 2016 13:47
Леонид Герасимов: В Канаде советские диссиденты устраивали демонстрации, чтобы сорвать наши матчи
11 ноября 2016 16:37
«В Челябинске видел, как в драке водителей один из них достал мачете». Вратарь, который умеет летать
1 ноября 2016 09:22
«Отец всегда говорил мне, что нужно много работать. В 12 лет в голове щелкнул тумблер – и я поставил все на хоккей»
17 октября 2016 14:33
Михал Бирнер: Канада далеко впереди, но потихоньку этот разрыв будет сокращаться
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