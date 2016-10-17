Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Трибуна Блог
    EST.1947

    EST.1947

    Блог о челябинском хоккее

    Лента блога О блоге и авторах
    191817161514
    |Автор Игорь Жуков

    Евгений Губарев: Если совпадут все пазлы, у нас в плей-офф многое получится

    Большое интервью генерального менеджера «Трактора».
    Рейтинг +16
    0 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    «Теоретикам без разницы кого тренировать – гандболистов или хоккеистов». Лучший атакующий защитник России

    Лидер черно-белых и один из самых ярких хоккеистов КХЛ – о своем хоккейном пути, юбилейном сезоне «Трактора» и команде Анвара Гатиятулина.

    интервью, КХЛ, Кирилл Кольцов, Трактор, Авангард, Анвар Гатиятулин, суперлига России
    Рейтинг +74
    45 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    Мир ярких эмоций. Как «Трактор» делает идеальное хоккейное шоу

    Байки братьев Макаровых, реактивный Кручинин, юбиляр Кольцов, завершение «черного января» и другие яркие события матча «Трактор» vs ЦСКА.

    Алексей Кручинин, Трактор, Евгений Губарев, Кирилл Кольцов, Николай Макаров, Анвар Гатиятулин, Сергей Макаров
    Рейтинг +25
    2 комментария
    |Автор Игорь Жуков

    Иржи Новотны: Сейчас и здесь мне очень нужны победы с «Трактором»

    История чешского центрфорварда, который поиграл в звеньях с Федоровым и Овечкиным, создал собственную коллекцию бейсболок, пропустил первую половину настоящего сезона, но вернулся в «Трактор».

    Иржи Новотны, Трактор
    Рейтинг +24
    1 комментарий
    |Автор Игорь Жуков

    «В хоккее приходится жертвовать собой для победы команды»

    Нападающий «Трактора» Семен Афонасьевский – о карьере хоккеиста, айстайме этого сезона, игре на открытом воздухе и доме за городом.
    Рейтинг +14
    0 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    Ученик Афиногенова, жертва Куликова и друг Якупова. Игрок «Трактора», о котором пели песни за океаном

    Канадский форвард «Трактора» – об успехах в изучении русского языка, игре с Максимом Афиногеновым, идеальной пенсии и величайших хоккейных разочарованиях.

    интервью, Наиль Якупов, Дмитрий Куликов, КХЛ, НХЛ, Максим Афиногенов, Дерек Рой, Даллас, Эдмонтон, Сент-Луис, Баффало, драки, переходы, Трактор, Авангард
    Рейтинг +96
    7 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    Леонид Герасимов: В Канаде советские диссиденты устраивали демонстрации, чтобы сорвать наши матчи

    Легендарный вратарь «Трактора» вспоминает адские тренировки Анатолия Тарасова, делится рыболовными историями Валерия Белоусова и рассуждает о перспективах Василий Демченко.

    Трактор, Леонид Герасимов
    Рейтинг +14
    5 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    «В Челябинске видел, как в драке водителей один из них достал мачете». Вратарь, который умеет летать

    Чешский голкипер «Трактора» – о командной работе с Василием Демченко, персональной статистике и отсутствии страха перед летящей шайбой.

    интервью, Павел Францоуз, КХЛ, Трактор
    Рейтинг +42
    6 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    «Отец всегда говорил мне, что нужно много работать. В 12 лет в голове щелкнул тумблер – и я поставил все на хоккей»

    Центрфорвард «Трактора» Александр Шаров – о преодолении игровых кризисов, курьезных шайбах, «черной» душе и трех вещах, которые бы он изменил в мире.

    Трактор, Александр Шаров
    Рейтинг +8
    0 комментариев
    |Автор Игорь Жуков

    Михал Бирнер: Канада далеко впереди, но потихоньку этот разрыв будет сокращаться

    Чешский нападающий «Трактора» – о любви к родному городу, успехах и неудачах за океаном, Кубке мира и феномене Ягра.
    Рейтинг +5
    0 комментариев
    191817161514
    Создать блог
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Свежие записи в блоге

    21 февраля 08:55
    Евгений Губарев: Если совпадут все пазлы, у нас в плей-офф многое получится

    11 февраля 16:00
    «Теоретикам без разницы кого тренировать – гандболистов или хоккеистов». Лучший атакующий защитник России

    3 февраля 10:08
    Мир ярких эмоций. Как «Трактор» делает идеальное хоккейное шоу

    28 декабря 2016 11:17
    Иржи Новотны: Сейчас и здесь мне очень нужны победы с «Трактором»

    19 декабря 2016 08:44
    «В хоккее приходится жертвовать собой для победы команды»

    30 ноября 2016 11:42
    Ученик Афиногенова, жертва Куликова и друг Якупова. Игрок «Трактора», о котором пели песни за океаном

    25 ноября 2016 13:47
    Леонид Герасимов: В Канаде советские диссиденты устраивали демонстрации, чтобы сорвать наши матчи

    11 ноября 2016 16:37
    «В Челябинске видел, как в драке водителей один из них достал мачете». Вратарь, который умеет летать

    1 ноября 2016 09:22
    «Отец всегда говорил мне, что нужно много работать. В 12 лет в голове щелкнул тумблер – и я поставил все на хоккей»

    17 октября 2016 14:33
    Михал Бирнер: Канада далеко впереди, но потихоньку этот разрыв будет сокращаться

    Сегодня родились

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович
    33 года
    Рэджон Пьер Рондо
    Рэджон Пьер Рондо
    31 год
    Александр Меркель
    Александр Меркель
    25 лет

    Лучшие материалы

    Только хорошие новости
    Узнавайте первым о громких победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта.
    Оповещения Sports.ru
    о победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта. Не чаще двух раз в день.
    Пуш-уведомления Sports.ru
    о победах, трансферах и спортивных событиях, которые нельзя пропустить.
    Подписаться