Чешский нападающий «Трактора» – о любви к родному городу, успехах и неудачах за океаном, Кубке мира и феномене Ягра.

Центрфорвард «Трактора» Александр Шаров – о преодолении игровых кризисов, курьезных шайбах, «черной» душе и трех вещах, которые бы он изменил в мире.

Чешский голкипер «Трактора» – о командной работе с Василием Демченко, персональной статистике и отсутствии страха перед летящей шайбой.

Легендарный вратарь «Трактора» вспоминает адские тренировки Анатолия Тарасова, делится рыболовными историями Валерия Белоусова и рассуждает о перспективах Василий Демченко.

Канадский форвард «Трактора» – об успехах в изучении русского языка, игре с Максимом Афиногеновым, идеальной пенсии и величайших хоккейных разочарованиях.

Нападающий «Трактора» Семен Афонасьевский – о карьере хоккеиста, айстайме этого сезона, игре на открытом воздухе и доме за городом.

История чешского центрфорварда, который поиграл в звеньях с Федоровым и Овечкиным, создал собственную коллекцию бейсболок, пропустил первую половину настоящего сезона, но вернулся в «Трактор».

Байки братьев Макаровых, реактивный Кручинин, юбиляр Кольцов, завершение «черного января» и другие яркие события матча «Трактор» vs ЦСКА.

Лидер черно-белых и один из самых ярких хоккеистов КХЛ – о своем хоккейном пути, юбилейном сезоне «Трактора» и команде Анвара Гатиятулина.

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