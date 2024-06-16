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4 мин.

Почему флаги Польши 🇵🇱, Монако 🇲🇨, Сингапура 🇸🇬 и Индонезии 🇮🇩 так похожи

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Красно-белый текст.

Четыре страны – Польша, Монако, Индонезия, Сингапур – далеки друг от друга. И культурно, и географически. Но вот их флаги спутать легко.

У них все же есть какая-то связь или это совпадение? Быстро разбираемся и учимся отличать.

🇵🇱 Польша

В Средние века Речь Посполитая использовала флаг, который похож на современный австрийский. Современный вариант как национальный символ распространился только в XIX веке в ходе нескольких народных восстаний. Впрочем, у поляков мог утвердиться и вовсе бело-красно-синий флаг – символ партизан в 1863-64 годах. Но триколор не прижился.

Окончательно бело-красный вариант утвердился в 1919 году. За несколько лет до этого многие поляки выходили на демонстрацию, но путали расположение цветов и приходили с неправильными флажками. Закрепленные Сеймом правила такие казусы почти исключили, но долгое время шли споры вокруг правильного оттенка красного. В итоге «польским красным» стал цвет киноварь.

Символизм: Красный – мужество, белый – духовные ценности.

Подсказка, как узнать флаг Польши. Белый цвет всегда сверху, в отличие от других стран с похожим флагом.

🇲🇨 Монако

Да, он напоминает просто перевернутый флаг Польши, но никакого отношения к ней не имеет. Официально он утвержден еще раньше – в 1881 году. И относился к правящей в Монако династии Гримальди. Хотя изначально у королевского дома был флаг с красно-белыми ромбами (да, как у «Спартака»). Но после освобождения от Наполеона в Монако предпочли классические для других государств горизонтальные полосы.

Символизм: Красный – сила, белый – мир.

Подсказка, как узнать флаг Монако. Соотношение сторон 4:5 и чуть более темный оттенок красного.

🇮🇩 Индонезия

Корни флага связаны с империей Маджапахит. Ее знамя – это десять чередующихся красных и белых полос. Цвета историки объясняют доступностью материалов: белый – цвет хлопчатобумажной ткани, а красный – натуральный краситель тикового дерева.

В начале ХХ века индонезийцы вели борьбу за независимость от Нидерландов – и флаг стал одним из символов сопротивления. В 1928 голландцы его официально запретили, но спустя 17 лет Индонезия обрела независимость, и одним из ярких событий незадолго до стал случай, когда студенты сорвали с гостиницы голландский флаг, оторвали синюю полосу, перевернули и повесили обратно.

Монако обращалось к индонезийцам с претензией о похожести флагов, но ее отвергли с посылом «у нас более древние традиции».

Символизм: красный – мужество, белый – чистота.

Подсказка, как узнать флаг Индонезии. Соотношение сторон 2:3 и чуть более светлый, чем у Монако, оттенок красного.

🇸🇬 Сингапур

Этот флаг утвержден позже остальных – в 1959-м. В отличие от других случаев, выбор сделан не из исторических предпосылок, а специально – с комитетом и голосованием. Сначала флаг был полностью красным, но отвергли из-за ассоциации с коммунизмом. Красно-белый вариант также сначала не приняли (Польша, Индонезия, Монако – сколько можно одинаковых флагов?), но флаг с элементами синего комитету не понравился еще сильнее. Тогда дизайн красно-белого доработали, подчеркнув индивидуальность флага небесными символами.

Символизм: полумесяц – молодая нация, звезды – демократия, мир, прогресс, справедливость и равенство.

Подсказка, как узнать флаг Сингапура. Полумесяц и пять звезд спасают от путаницы.

***

Удивительно, но никакой связи между флагами нет, как и нет единого референса на крупную державу (вспоминаем влияние французского триколора) . Красно-белое сочетание всегда оказывалось символом страны по своей причине. Более того, похожие или даже почти идентичные флаги используют Гренландия и города Утрехт, Зальцбург, Бранденбург и другие поменьше. 

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Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency, Dppi/Antonin Vincent, Bram Selo/XinHua, Martin Moxter/http://imagebroker.com/#/search, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press, Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matthias Hangst

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Культура, география, спорт и еще что-то
19 комментариев
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Удивительно, но никакой связи между флагами нет
--
Спасибо, капитан очевидность
+13
0
+13
Удивлен тому, что текст про красно-белых на Спортсе написал не Глеб Чернявский
+8
-2
+6
Не знал причину полумесяца и звезд на сингапурском флаге.
Как-то я разговаривал с гонконгцем в солидном возрасте. Речь пошла о их флаге и он как-то с пренебрежением сказал: да там какой цветок нарисовали. Думаю что-то не патриотично, а потом до меня дошло что пока Гонконг был британской колонией у них другой флаг был и дед патриот того старого флага.
+1
0
+1
Ответ Госпокрин
Самый посещаемый материал на Спортсе будет
смотри, щас люто заминисуют а потом удалят мой коммент - несмотря на то, что я ни слова не придумал)
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Потому что болеют за Спартак (нет)
+2
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Напомните, какое влияние французского триколора?
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" бело-красно-синий флаг – символ партизан в 1863-64 годах. " - Флаги восстания 1863 г. были самые разные, в т.ч. напр. красные; общим у них было только наличие герба с орлом. А национальными цветами, начиная с 1831 г., были красный и белый -- цвета кокарды солдат 1831 г. и повстанцев 1863 г., по цвету опять же герба - белый орел на красном поле.
Перепутать же флаги с разным расположением всего лишь двух полос можно только по очень уж большой невнимательности.
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Польские цвета красный и белый вытекают из геральдических цветов герба.Однажды в раннем средневековье мифический прородитель поляков Лех увидел парящего белого орла в красных лучах заката и основал польский герб -бел. орел на красном фоне.Вообще-то эти цвета в Европе встречаются очень часто, красно-бело-красный австрийский флаг свыше 300 л. считался символом народа и армии,но государственным стал лишь в 1918г.Чехи добавили синий треугольник на свой бело-красный флаг лишь 2 г. спустя после образования Чехословацкой республики в 1920 г. Исторический бело-красно-белый флаг Беларуси тоже вытекает из цветов герба Погоня.Белый крест на кр.фоне мы видим у швейцарцев. Династия Гримальди ругалась с провозгласившей независимость Индонезией в 1945,принявшей красно-белый флаг в качестве государственного. Были бы у этих рулеточных князьков мозги,добавили бы корону слева по-примеру Лихтенштейна,который увидел одинаковый флаг у Гаити на ОИ-1936,но скандалить не стал.
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Сегодня всей Россией против поляков поболеем! Вперед голландцы!!!
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Ответ D-eisler@yandex.ru
а сделайте еще почему флаг украины и символ "Международного дня человека с синдромом Дауна" одинаковые? не шутка
Комментарий удален модератором
Ответ D-eisler@yandex.ru
а сделайте еще почему флаг украины и символ "Международного дня человека с синдромом Дауна" одинаковые? не шутка
Смеяться после слова "лопата"?
И древнерусский князь Даниил Галицкий, введший эти цвета как символы своей династии на юго-западе Руси: ну да, ну да, пошел я на фиг.
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Ответ Dizzod
Не знал причину полумесяца и звезд на сингапурском флаге. Как-то я разговаривал с гонконгцем в солидном возрасте. Речь пошла о их флаге и он как-то с пренебрежением сказал: да там какой цветок нарисовали. Думаю что-то не патриотично, а потом до меня дошло что пока Гонконг был британской колонией у них другой флаг был и дед патриот того старого флага.
У Сингапура он символизирует молодое государство
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Ответ Groznyi2024
Флаг Польши когда-то был черно-желто-белый
Не Польши,а Российской империи
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Ответ kowadu2
" бело-красно-синий флаг – символ партизан в 1863-64 годах. " - Флаги восстания 1863 г. были самые разные, в т.ч. напр. красные; общим у них было только наличие герба с орлом. А национальными цветами, начиная с 1831 г., были красный и белый -- цвета кокарды солдат 1831 г. и повстанцев 1863 г., по цвету опять же герба - белый орел на красном поле. Перепутать же флаги с разным расположением всего лишь двух полос можно только по очень уж большой невнимательности.
Там не то чтобы перепутать. Просто небыло стандарта где какая полоса. И кто-то считал, что надо белой наверх. В кто-то -- красной. Старый, королевский флаг Польши был трехполосным : красный-белый-красный. Поэтому по поводу цветов вопроса небыло. А вот по расположению -- были.
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Ответ kowadu2
" бело-красно-синий флаг – символ партизан в 1863-64 годах. " - Флаги восстания 1863 г. были самые разные, в т.ч. напр. красные; общим у них было только наличие герба с орлом. А национальными цветами, начиная с 1831 г., были красный и белый -- цвета кокарды солдат 1831 г. и повстанцев 1863 г., по цвету опять же герба - белый орел на красном поле. Перепутать же флаги с разным расположением всего лишь двух полос можно только по очень уж большой невнимательности.
Я тоже нигде не встречал информацию о том,что повстанцы К.Калиновского использовали цвета русского национального коммерческого флага, даже в неточном исполнии.Этого изначально не могли быть! На фото у них польские орлы-кокарды.
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