Почему флаги Польши 🇵🇱, Монако 🇲🇨, Сингапура 🇸🇬 и Индонезии 🇮🇩 так похожи

Красно-белый текст.

Четыре страны – Польша, Монако, Индонезия, Сингапур – далеки друг от друга. И культурно, и географически. Но вот их флаги спутать легко.

У них все же есть какая-то связь или это совпадение? Быстро разбираемся и учимся отличать.

🇵🇱 Польша

В Средние века Речь Посполитая использовала флаг, который похож на современный австрийский. Современный вариант как национальный символ распространился только в XIX веке в ходе нескольких народных восстаний. Впрочем, у поляков мог утвердиться и вовсе бело-красно-синий флаг – символ партизан в 1863-64 годах. Но триколор не прижился.

Окончательно бело-красный вариант утвердился в 1919 году. За несколько лет до этого многие поляки выходили на демонстрацию, но путали расположение цветов и приходили с неправильными флажками. Закрепленные Сеймом правила такие казусы почти исключили, но долгое время шли споры вокруг правильного оттенка красного. В итоге «польским красным» стал цвет киноварь.

Символизм: Красный – мужество, белый – духовные ценности.

Подсказка, как узнать флаг Польши. Белый цвет всегда сверху, в отличие от других стран с похожим флагом.

🇲🇨 Монако

Да, он напоминает просто перевернутый флаг Польши, но никакого отношения к ней не имеет. Официально он утвержден еще раньше – в 1881 году. И относился к правящей в Монако династии Гримальди. Хотя изначально у королевского дома был флаг с красно-белыми ромбами (да, как у «Спартака»). Но после освобождения от Наполеона в Монако предпочли классические для других государств горизонтальные полосы.

Символизм: Красный – сила, белый – мир.

Подсказка, как узнать флаг Монако. Соотношение сторон 4:5 и чуть более темный оттенок красного.

🇮🇩 Индонезия

Корни флага связаны с империей Маджапахит. Ее знамя – это десять чередующихся красных и белых полос. Цвета историки объясняют доступностью материалов: белый – цвет хлопчатобумажной ткани, а красный – натуральный краситель тикового дерева.

В начале ХХ века индонезийцы вели борьбу за независимость от Нидерландов – и флаг стал одним из символов сопротивления. В 1928 голландцы его официально запретили, но спустя 17 лет Индонезия обрела независимость, и одним из ярких событий незадолго до стал случай, когда студенты сорвали с гостиницы голландский флаг, оторвали синюю полосу, перевернули и повесили обратно.

Монако обращалось к индонезийцам с претензией о похожести флагов, но ее отвергли с посылом «у нас более древние традиции».

Символизм: красный – мужество, белый – чистота.

Подсказка, как узнать флаг Индонезии. Соотношение сторон 2:3 и чуть более светлый, чем у Монако, оттенок красного.

🇸🇬 Сингапур

Этот флаг утвержден позже остальных – в 1959-м. В отличие от других случаев, выбор сделан не из исторических предпосылок, а специально – с комитетом и голосованием. Сначала флаг был полностью красным, но отвергли из-за ассоциации с коммунизмом. Красно-белый вариант также сначала не приняли (Польша, Индонезия, Монако – сколько можно одинаковых флагов?), но флаг с элементами синего комитету не понравился еще сильнее. Тогда дизайн красно-белого доработали, подчеркнув индивидуальность флага небесными символами.

Символизм: полумесяц – молодая нация, звезды – демократия, мир, прогресс, справедливость и равенство.

Подсказка, как узнать флаг Сингапура. Полумесяц и пять звезд спасают от путаницы.

Удивительно, но никакой связи между флагами нет, как и нет единого референса на крупную державу (вспоминаем влияние французского триколора) . Красно-белое сочетание всегда оказывалось символом страны по своей причине. Более того, похожие или даже почти идентичные флаги используют Гренландия и города Утрехт, Зальцбург, Бранденбург и другие поменьше.

