Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Выражение эмоций
    Обзор основных событий
      Автор violator76

      Бог жвачки

      Двойное дно
      +4
      Автор violator76

      Свершилось- 2

      Шёл второй день нагибания Российского спорта и страны в целом....И знаете, что меня больше всего удручает в данной ситуации? Отсутствие внятной и жесткой реакции наших властьимущих. Кроме фраз Пескова «сожалеем» и Колобкова о финансовой и юридической помощи- НИ-ЧЕ-ГО! А ведь надо понимать, что исключенные спортсмены большей частью потом и кровью ковали нашу общую итоговою победу с Сочи, и нужно это было не только им самим, но и тем самым наверху. По сути ребята выполняли госзаказ- победа любой ценой (ни слова о допинге). Ибо нужно было доказать, что могЁм, что мы сверхдержава, а сп...
      +7
      Автор violator76

      Свершилось

      Меня терзают смутные сомнения- сначала Ан, потом Шипулин, потом Устюгов...
      +6
      5
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться