Выражение эмоций

Шёл второй день нагибания Российского спорта и страны в целом....И знаете, что меня больше всего удручает в данной ситуации? Отсутствие внятной и жесткой реакции наших властьимущих. Кроме фраз Пескова «сожалеем» и Колобкова о финансовой и юридической помощи- НИ-ЧЕ-ГО! А ведь надо понимать, что исключенные спортсмены большей частью потом и кровью ковали нашу общую итоговою победу с Сочи, и нужно это было не только им самим, но и тем самым наверху. По сути ребята выполняли госзаказ- победа любой ценой (ни слова о допинге). Ибо нужно было доказать, что могЁм, что мы сверхдержава, а сп...