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Как сыграют «Локо» и «Спартак»? Забьет ли Кейн? А кто фаворит Кубка Либертадорес? Тест по коэффициентам букмекеров

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И вновь футбольные выходные. И вновь тест для проверки, совпадают ли ваши ожидания от матчей с ожиданиями букмекеров.

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Можно ли футболистам АПЛ ставить на баскетбол? А боксерам – на свою победу? Давайте проверим

Топовое фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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