Как сыграют «Локо» и «Спартак»? Забьет ли Кейн? А кто фаворит Кубка Либертадорес? Тест по коэффициентам букмекеров
И вновь футбольные выходные. И вновь тест для проверки, совпадают ли ваши ожидания от матчей с ожиданиями букмекеров.
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Топовое фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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