Just three months to go ;)

Добиться широкого признания в спортивной журналистике отнюдь нелегко. Уверенность в себе, трудолюбие и готовность пожертвовать всем ради любимого дела - лишь одни из многих составляющих секретной формулы успеха. Далеко не каждый решиться на такую авантюру, как продолжительная работа за гроши. Также как и далеко не каждый в итоге станет комментатором топ-уровня, работающим на самых значимых футбольных событиях. Александр Шмурнов стал именно таким. Безмерно любящий спорт, он являет собой наглядный пример того, что ежедневные шаги в верном направлении незамеченными не остаются.