Just three months to go ;)

Добиться широкого признания в спортивной журналистике отнюдь нелегко. Уверенность в себе, трудолюбие и готовность пожертвовать всем ради любимого дела - лишь одни из многих составляющих секретной формулы успеха. Далеко не каждый решиться на такую авантюру, как продолжительная работа за гроши. Также как и далеко не каждый в итоге станет комментатором топ-уровня, работающим на самых значимых футбольных событиях. Александр Шмурнов стал именно таким. Безмерно любящий спорт, он являет собой наглядный пример того, что ежедневные шаги в верном направлении незамеченными не остаются.
Наше обучение в школе спортивной журналистике вышло на финишную прямую. Из уютных аудиторий на Люсиновской улице мы постепенно перебираемся в Останкино. В вестибюле телецентра нас встречал отец-основатель школы Александр Иванович Шмурнов. Его первое занятие носило формат пресс-конференции. Каждый слушатель школы мог задать два вопроса. Вопросы были разные и мэтр отечественного комментаторского цеха давал очень интересные и познавательные ответы. Что из этого вышло, давайте узнаем.
Интервью со Шмурновым от Кукса Сергея