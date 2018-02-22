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Sports.ru NBA

    Just three months to go ;)
    Все задания по итоговому семестра ШСЖ
      Автор Алексей Сидоров

      Александр Шмурнов: «Хочу вырастить поколение в журналистике»

      Ночь. Улица. Фонарь. Аптека... Сегодняшний герой нашей беседы - персонаж не обычный. В большинстве своем, именно ради его курса полтора года назад пара десятков человек решились на серьезный шаг: перестать мертвой хваткой держаться за имеющуюся в руках синицу и попытаться поймать столь будоражащего душу журавля в небе спортивной журналистики...
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      Автор VVooo33

      Александр Шмурнов: «Раньше сильно угорал по результатам. Сейчас хочется, чтобы зритель получил наслаждение от футбола»

      Александр Иванович Шмурнов – один из известнейших журналистов России, комментатор и основатель школы спортивной журналистики, ответил на вопросы своих учеников. Проговорили почти два часа: о карьере, школе и не только.
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      Автор Олег Беляев

      Александр Шмурнов: «Если упорно биться головой, ваше место обязательно найдется»

      Добиться широкого признания в спортивной журналистике отнюдь нелегко. Уверенность в себе, трудолюбие и готовность пожертвовать всем ради любимого дела - лишь одни из многих составляющих секретной формулы успеха. Далеко не каждый решиться на такую авантюру, как продолжительная работа за гроши. Также как и далеко не каждый в итоге станет комментатором топ-уровня, работающим на самых значимых футбольных событиях. Александр Шмурнов стал именно таким. Безмерно любящий спорт, он являет собой наглядный пример того, что ежедневные шаги в верном направлении незамеченными не остаются.
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      Автор d_zhema91

      А. Шмурнов: “Бросив всё на алтарь профессии, в конце концов жизнь и профессия вас отблагодарят”

      Наше обучение в школе спортивной журналистике вышло на финишную прямую. Из уютных аудиторий на Люсиновской улице мы постепенно перебираемся в Останкино. В вестибюле телецентра нас встречал отец-основатель школы Александр Иванович Шмурнов. Его первое занятие носило формат пресс-конференции. Каждый слушатель школы мог задать два вопроса. Вопросы были разные и мэтр отечественного комментаторского цеха давал очень интересные и познавательные ответы. Что из этого вышло, давайте узнаем.
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      Автор Дарья Гирикова

      Александр Иванович не меняет профессию

      Он любит путешествия, но в последнее время ограничивает себя в них. Литература и поэзия - его страсть, которая будоражит не меньше, чем спорт и «Спартак», в частности. Популярный спортивный комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов стал героем нашего интервью и рассказал о любви к московскому клубу, сложностях профессии и многом другом.
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