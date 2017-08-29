Мотивация ставок

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    Ставки на футбол и хоккей от одного из лучших каперров
      Автор Руслан Капер

      Экспресс на хоккей: играем кф2.01

      Сегодня довольно мало матчей КХЛ но из них можно составить довольно неплохой экспресс. Так что начинаем: Трактор- Металлург Магнитогорск В этом матче два варианта: или несколько дней назад был договорняк и Магнитке пора возвращать долги или Трактор проиграл по игре и обязан брать очки в этом матче. Так что фора1 (2) должна залетать на ура. Локомотив- Витязь Витязь провёл адскую встречу против СКА, когда они просто умирали на льду+ 5 выездная игра. У Локо де наоборот последняя игра дома, поэтому очки они брать будут. 1х! Динамо Москва - Йокерит Йокерит очень хорош в этом сезоне, из всех 3 выезд...
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