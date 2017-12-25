Все об активити парках

По итогам 2017 года Санкт-Петербург стал одним из российских лидеров по количеству новых развлекательных центров в формате «активити». Так, в торговом комплексе «Питер» открылась новая площадка сети семейных парков «Хлоп Топ», на базе отеля «Петроспорт» начал работу «ЛоЛо Парк» (размер каждого объекта порядка 3000 кв. м), в конце декабря будет запущен развлекательный центр размером 1500 кв. м в ТРЦ «Шкиперский Молл». Площадки построены совместными усилиями группы компаний «Авира» и компании «Цари Спарты».

Благодаря своему удобству и функциональности, скалодромы стали неотъемлемой частью активити-парков и развлекательных зон в торговых центрах, а заботливые родители часто заказывают такое оборудование даже в дом или квартиру для детской комнаты. Но, несмотря на доступность, скалодромы все так же остаются сложным инженерным сооружением и от качества их исполнения зависит безопасность скалолазов.