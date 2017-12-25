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    baltika

    Все об активити парках
    Новости о том, как подружить спорт и развлечения
      Автор Зыков Алексей

      Что такое активити-парк и почему это прибыльно

      Активити-парки появились в крупных городах России около 6 лет назад. Наверное, самым громким открытием тогда стал запуск Angry Birds Activity Park в петербургском ТРК «Европолис» на площади 4000 кв. м. Сегодня активити-парки входят в ТОП самых востребованных и прибыльных форматов организации развлечений, наряду с кинотеатрам и детскими центрами edutainment (развлечения + обучение).
      +5
      Автор Зыков Алексей

      5 бизнес-трендов индустрии фитнеса в 2018 году

      Пик интереса к здоровому образу жизни пришелся в России примерно на 2010 год. Сегодня в фитнес-индустрии наблюдается небольшой спад темпов роста и это связано как с уменьшением доходов населения, так и с новыми ожиданиями потребителей, на которые фитнес-бизнесмены не всегда дают адекватный ответ. Своим видением изменений российского рынка фитнеса поделился генеральный директор компании «Цари Спарты» Алексей Зыков.
      +5
      Автор Зыков Алексей

      Как вернуть популярность ТЦ за счет зоны активных развлечений

      Крытый активити-парк – это якорный проект для любой развлекательной зоны, способный вернуть торгово-развлекательному центру популярность и востребованность. Пример тому – активити-парк «Круча», открывшийся осенью 2017 года в ТРК «Зимняя вишня» (г. Кемерово).
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      Автор Зыков Алексей

      В 2017 году Санкт-Петербург стал лидером по количеству новых активити-парков

      По итогам 2017 года Санкт-Петербург стал одним из российских лидеров по количеству новых развлекательных центров в формате «активити». Так, в торговом комплексе «Питер» открылась новая площадка сети семейных парков «Хлоп Топ», на базе отеля «Петроспорт» начал работу «ЛоЛо Парк» (размер каждого объекта порядка 3000 кв. м), в конце декабря будет запущен развлекательный центр размером 1500 кв. м в ТРЦ «Шкиперский Молл». Площадки построены совместными усилиями группы компаний «Авира» и компании «Цари Спарты».
      0
      Автор Зыков Алексей

      Как выбрать производителя скалодрома?

      Благодаря своему удобству и функциональности, скалодромы стали неотъемлемой частью активити-парков и развлекательных зон в торговых центрах, а заботливые родители часто заказывают такое оборудование даже в дом или квартиру для детской комнаты. Но, несмотря на доступность, скалодромы все так же остаются сложным инженерным сооружением и от качества их исполнения зависит безопасность скалолазов.
      +3
      Автор Зыков Алексей

      Как Ниндзя парки пришли на мировой рынок развлечений

      Уходящий 2017 год можно смело назвать годом открытия Ниндзя парков на российском рынке развлечений. Сегодня в различных регионах оборудовано порядка 10 проектов, еще столько же находятся на финальной стадии запуска. Как появились Ниндзя парки и что позволило быстро завоевать интерес потребителей, расскажу в статье.
      +10
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